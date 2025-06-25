A Milli Takım, Gürcistan'la Kocaeli'de Karşılaşacak

A Milli Takım, Gürcistan'la Kocaeli'de Karşılaşacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 14 Ekim 2025'te Gürcistan'ı Kocaeli Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda konuk edecek. Bu, stadyumda düzenlenecek ilk milli maç olacak.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda ekim ayında Gürcistan'ı konuk edeceği karşılaşma Kocaeli'de oynanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, ekim ayında Gürcistan'ı ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu müsabakanın nerede oynanacağını duyurdu. Buna göre mücadele, 14 Ekim 2025 Salı günü saat 21.45'te Kocaeli Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda yapılacak.

2018 yılında hizmete açılan stat, Türkiye - Gürcistan karşılaşmasıyla birlikte, tarihinde ilk kez erkekler kategorisinde A Milli düzeyde bir milli maça ev sahipliği yapacak. Ay-yıldızlılar, daha önce Kocaeli'de 20 Ağustos 2008 tarihinde Şili ile özel maçta karşılaşmış ve İsmetpaşa Stadyumu'nda oynanan müsabakada sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Öte yandan A Milli Takım, Gürcistan karşılaşmasından önce 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile mücadele edecek. Başkent Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.45'te başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor

4 arkadaş eşleriyle birlikte üretiyor! Kilosu 45 bin liradan gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir cephesinde bir kez daha ayrılık rüzgarı

Üçüncü kez aynısı oldu! Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan hamle
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Adıyaman'da traktör kazası: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Traktörün altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya

Sokak ortasında kadınlara silah çekip tehdit etti
Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon

Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon
LGS sınavı ile ilgili ortalığı karıştıran 'soru kitapçığı' iddiasına bakanlıktan açıklama

LGS ile ilgili ortalığı karıştıran iddia! Bakanlıktan açıklama var
Ateşkesin etkisi oldu mu? İşte piyasalarda son durum

Ateşkesin etkisi oldu mu? İşte piyasalarda son durum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.