A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çekya'yı mağlup ederek 3'te 3 yaptı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 3-1 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı. Maçın süresi ise 1 saat 52 dakika oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 3-1 (25-23, 25-20, 20-25, 25-17) mağlup etti ve 3'te 3 yaptı.
Salon: Castello
Türkiye: Elif, Derya, Zehra, Ebrar, İlkin, Kübra, Gizem (L) (Ayça, Hande, Cansu, Vargas, Aslı)
Çekya: Havelkova, Koulisiani, Orvosova, Mlejnkova, Jehlarova, Valkova, Digrinova (L), Dostalova (L) (Hodanova, Pavlova, Pelikanova, Brancuska, Jedlickova)
Setler: 25-23, 25-20, 20-25, 25-17
Süre: 1 saat 52 dakika (32, 26, 29, 25) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor