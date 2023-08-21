A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çekya'yı mağlup ederek 3'te 3 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 3-1 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı. Maçın süresi ise 1 saat 52 dakika oldu.