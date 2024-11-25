A Milli Kadın Hentbol Takımı, Tarihinde İlk Kez Avrupa Şampiyonası'nda

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın tarihinde ilk kez katılacağı EHF 2024 Avrupa Şampiyonası'nın kadrosunda yer alan sporculardan Elif Sıla Aydın ile Buğu Sönmez, iyi bir performans sergilemeye çalışacaklarını söyledi.

Türkiye'nin ilk kez mücadele edeceği Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası, 28 Kasım-15 Aralık tarihlerinde İsviçre, Avusturya ve Macaristan'da gerçekleştirilecek.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde geçen sezon İzmir Büyükşehir Belediyespor'da 167 gol atarak "Gol kraliçesi" olan ve ardından Polonya'nın PR Koszalin takımına transferi gerçekleşen milli takımın sol kanat oyuncularından Elif Sıla Aydın, Avrupa Şampiyonası'nda ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, hentbola 9 yaşında Ankara'da başladığını belirten Elif Sıla, "15 yaşından beri milli takımlarda oynuyorum. 19 yaşımdan itibaren de A Milli Takım'da oynuyorum. Şu anda 28 yaşındayım. Babam beden eğitimi öğretmeni. Okulumuzda hentbol takımı vardı. Okul takımında toplarla haşır neşir olarak başladım. Sonrasında hentbolu çok sevdim ve hayatımda yerinin çok büyük olacağını fark ettim. Hentbola hep ciddiyetle baktım, çalıştım." diye konuştu.

Ankara'da Yenimahelle Beyediyespor'da oynadıktan sonra Kastamonu Belediyespor'a transfer olduğunu ve 6 yıl burada forma giydiğini, sonra bir sene Konyaaltı Beyediyespor'da ter döktüğünü anlatan Elif Sıla, "Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyespor'da oynadım ve bu sezon başında da Polonya'ya transfer oldum." dedi.

Polonya'daki hentbol ile Türkiye'yi karşılaştırdığında gördüğü farklara ilişkin Elif Sıla, " Türkiye'de oynarken de üst düzey liglerde, yani Şampiyonlar Ligi, EHF Avrupa Kupası'nda oynadım. Çalışmalarımız aslında çok benzer. Öyle büyük farklılıklar yok. Tabii ki kültür farklılıkları var, biraz da çocukluktan gelen farklı antrenman metotları ve çalışmalar var. Fakat bizim hentbolumuz da onlarınkine yakın. Polonya'da daha iyi takımlar da var. Onlarda bazı farklı çalışma stilleri görüyorum ama hentbolu birinci sıraya koymak çok önemli." şeklinde konuştu.

"Puan alabileceğimiz maçlar var"

Ay-yıldızlı takımın 2024 Avrupa Şampiyonası serüvenine ilişkin Elif Sıla, şöyle konuştu:

"Buraya katılıyor olmamız tarihi bir başarı. Bu takımın içerisinde olduğum için çok şanslı ve mutluyum. Avrupa Şampiyonası, en üst noktadan bahsediyoruz, tabii ki zorlu geçecek. Fakat bunu çok hissederek, antrenmana ve sahaya bu duyguyu yaşayarak çıktığımızda, başaracağımızdan eminim. Umarım her şey yolunda gider. Orada en iyi şekilde mücadele edip, tabii ki üst tura çıkmak istiyoruz. Puan alabileceğimiz maçlar var. Kağıt üzerinde iki rakibimiz biraz güçlü gözüküyor ama sahada hiç belli olmuyor. Sahada iyi olan kazanıyor. Biz de bunu yapmaya çalışacağız."

"Bu şampiyonaya katılmak ve oynamak yılların beklentisi. O yüzden bu turnuva çok önemli" diyen milli oyuncu, "Olimpiyatlara her zaman gözlerimiz parlayarak bakıyoruz. Oralarda olmayı çok isteriz. Umarım bir gün Türkiye de olimpiyatlarda olur. Kişisel olarak daha önce Şampiyonlar Ligi'nde oynadım, tekrar oynamayı çok isterim. Şu anda bulunduğum takım ile en iyi şekilde devam edip, Fransa, Almanya gibi Avrupa'da bir ülkenin takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde final görmek hedeflerim arasında." ifadelerini kullandı.

Sönmez: "Tarihi başarılarla anılmak istiyoruz"

Hentbol Kadınlar Süper Ligi takımlarından Anadolu Üniversitesi'nde oynayan A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın en genç sporcusu Buğu Sönmez "18 yaşındayım ve hentbola 9 yaşında Kastamonu Belediyespor altyapısında başladım. Milli takımın en genç sporcusu olarak tarihte ilk kez oynayacağımız Avrupa Şampiyonası'nın kadrosunda yer almak çok heyecan verici. Umarım ilk defa katıldığımız bu şampiyonada emeklerimizin karşılığını alabilir, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederiz." diye konuştu.

Antrenmanlarda tecrübeli oyuncuların kendisine çok yardımcı olduğunu da dile getiren Buğu Sönmez, "Milli takımda herkes çok sıcak kanlı. Takımın atmosferi çok güzel. Bu şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek başarılı olmak istiyoruz. Türk hentbolunda tarihi başarılarla anılmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.