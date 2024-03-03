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A Milli Kadın Hentbol Takımı Bulgaristan'ı 38-13 Mağlup Etti

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2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki dördüncü maçta A Milli Kadın Hentbol Takımı, Bulgaristan'ı 38-13 mağlup etti. Milli takımın en golcü isimleri Beyza İrem ve Ceylan oldu. Maçta hentbol severlerin desteği ve TED Ankara Koleji Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisiyle seyirciler eğlenceli anlar yaşadı. Milli takımın bir sonraki maçı Karadağ ile Rize'de oynanacak.

2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki dördüncü maçında A Milli Kadın Hentbol Takımı, konuk ettiği Bulgaristan'ı 38-13 mağlup etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçı ilk yarıyı 19-7 önde tamamladı. Milli Takım ikinci yarıda da skor üstünlüğünü koruyarak 38-13 kazandı. Karşılaşmada milli takımın en golcü isimleri 7'şer golle Beyza İrem ile Ceylan oldu.

Öte yandan salonu dolduran hentbol severlerin desteği milli takımın farklı skorla maçı kazanmasında etkili olurken, maçın devre arasında TED Ankara Koleji Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisiyle seyirciler de eğlenceli anlar geçirdi.

İlk maçında deplasmanda Karadağ'a 39-23 mağlup olan milli takım, daha sonra Ankara'da Sırbistan ile 29-29 berabere kaldı. A Milli Kadın Hentbol Takımı, grupta üçüncü maçında ise Bulgaristan'ı deplasmanda 30-24 mağlup etmişti. Milli takım, gruptaki beşinci maçında Karadağ'ı 3 Nisan Çarşamba günü Rize'de konuk edecek.

Salon: THF Prof. Dr. Yaşar Sevim

Hakemler: Vasileios Charitsos, Panagiotis Naskos

Türkiye: Yaren Berfe Göker, Merve Erbektaş, Aslı İskit Çalışkan, Nurceren Akgün Göktepe, Yasemin Şahin, Bilgenur Öztürk, Betül Yılmaz, Diğdem Hoşgör, Beyza İrem Türkoğlu, Ceylan Aydemir, Döne Gül Bozdoğan, Gülcan Tügel, Edanur Çetin, Ayşenur Kara, Betül Karaarslan, Cansu Akalın

Bulgaristan: Dzhukeva, Kostadinova, Pavlova, Ivanova, Spirdonova, Stefanova, Ivanova Gencheva, Nikolova, Georgieva, Grozdanova, Milanova, Stoycheva, Panayotova, Spasova, Petkova, Petrova - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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