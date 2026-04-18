Necla Güngör Kıragası: İsviçre'ye karşı ilk defa bir puan aldık

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 4'üncü maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve İsviçre Teknik Direktörü Rafel Navarro maçı değerlendirdi. A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Biz ilk maça baktığımız zaman istatistik anlamında orada çok daha iyi verilere sahibiz. Ama maçı analiz ettiğimizde gördük ki oyuncularımızı daha ekonomik kullanmak zorundayız. Ekonomiden kastımız ne? Karşımızdaki rakip dünya kupasına katılmış, Avrupa kupasına katılmış, FIFA sıralamasında 23'üncü sırada ve atletik performans anlamında da bizim çok üstümüzde bir takım. O zaman 2 devreyi farklı oynamamız gerektiğini fark ettik. İlk devreyi oyunu tutan oyuncularla daha sağlam bir savunma yapısıyla sahaya çıkıp, ikinci yarıda hücum özelliklerini daha baskın kullanabileceğimiz oyuncuları yine daha ekonomik kullanacağımız şekilde sahaya sürdük. Son bölümde de zaten oyunda arkayı 5'leyip en azından skoru korumak istedik. Çünkü çok fazla üstümüze gelmeye başlamışlardı. Böylelikle tarihte kadın milli takımları olarak, üst seviyede A ligi takımı diye nitelendirdiğimiz İsviçre'ye karşı ilk defa bir puan aldık" dedi.

'ONLARCA KIZ ÇOCUĞU FUTBOLA BAŞLAYACAK'

Anadolu'da oynamayı çok sevdiklerini ifade eden Kıragası, "Kadın milli takım olarak Anadolu'da hangi şehrimize gidersek gidelim, halkın o ilgisini, yerel yönetimin o ilgisini görmek bizim için inanılmaz önemli bir şey. Çünkü biz çok gelişmekte olan bir takımız ve bizim desteğe çok ciddi anlamda ihtiyacımız var. Anadolu'da gidip oradaki insanlara kadın futbolunun farkındalığını göstermek, emin olun Sinop şehrinde bundan sonra bir tane daha takım açılacak. Onlarca kız çocuğu futbola başlayacak. Bizim en önemli özelliklerimizden ve en büyük isteklerimizden bir tanesi de zaten bu. Kız çocuklarını futbola yakınlaştırmak, kız çocuklarının futbola başlamasını sağlamak. O yüzden çok kıymetli görüyoruz" diye konuştu.

Türkiye'den daha iyi oynadıklarını dile getiren İsviçre Teknik Direktörü Rafel Navarro ise, "Maçın başında kontrol bizdeydi. Biz daha iyi oynadık. Kazanmak için bizim daha fazla şansımız vardı. Daha çok gol atabilirdik. Maçın ilk yarında ve ikinci yarısında kontrol bizdeydi. Türklerin hareketlenmesiyle birlikte defans yapmak zorunda kaldık. Türklerin başarısını küçümsememek gerekiyor. Maçta çok topu kaybettik. Kondisyonumuz iyi değildi. Oyuncularımız yeteri kadar pres yapamadı ve pozisyona giremedi. 1 puan bizim için yeterli. Diğer oynayacağımız oyunlara için de bakacağız" ifadelerinde bulundu.

