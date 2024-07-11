A Milli Kadın Futbol Takımı İsviçre'yi Ağırlayacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1'inci Grup 5'inci maçında yarın Kocaeli'de İsviçre'yi ağırlayacak. 20.30'da başlayacak karşılaşmayı futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek. Maç öncesi bugün Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda teknik direktörler hem maç öncesi basın açıklaması gerçekleştirdi hem de antrenman yaptı.

NECLA GÜNGÖR KIRAGASI: ÖNEMLİ BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada A Milli Erkek Futbol Takımı'nı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gösterdikleri performans nedeniyle kutladı. İsviçre ile oynayacakları mücadeleyi değerlendiren Kıragası, "Çok kıymetli bir takımla önemli bir maça çıkacağız. Avrupa Şampiyonası yolumuzda ilerlemek ve bir adım daha atabilmek için mutlaka puan ve puanlar almamız gereken bir maç. Her zaman olduğu gibi ülkemiz için yüzde yüzümüzü vererek, en iyi performansımızı ortaya koyarak ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. Umarım taraftarımızda bize destek olurlar. Kadın futboluna yatırım yapan bir ülkenin karşısında kendi futbolumuzu kendi oyunumuzu sergilemeye çalışacağız" dedi.

Ayrıca Kıragası maça girişlerin ücretsiz olduğunu da belirtti. A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Miray Cin ise "Takım arkadaşlarımla yarın maça motivasyonlu çıkacağımıza inanıyorum. Ay yıldızlı formayı en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

PIA SUNDHAGE: DÜŞÜNDÜKLERİMİ SAHADA GÖRECEKSİNİZ

İsviçre Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Pia Sundhage maç öncesi yaptığı açıklamada, "Bu maçta öncekinden farklı bir oyun planıyla devam edeceğiz. Ama önemli olan, ilk maça bakarsanız, Macaristan'a karşı ilk 45 dakikada profesyonelliğin yeterince iyi olmadığı ve biraz yavaş bir oyunumuz vardı. İkinci yarının daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bunun üzerinde çalışacağız ve topun hareket ettirilmesinin faydasını göreceğiz. Topun hareketinin daha iyi olacağını göreceğiz. Çoğunlukla düşündüklerimi sahada göreceksiniz" sözlerini sarf etti.