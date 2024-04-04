A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı Kuzey Kore'ye mağlup oldu

A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu üçüncü maçında Kuzey Kore'ye 7-1 mağlup oldu.

İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü maçında ilk devreyi 4-1 önde tamamlayan Kuzey Kore, ikinci devrede skoru 7-1 yaptı. Mücadelenin son devresinde gol sesi çıkmazken maçı Kuzey Kore 7-1 kazandı.

Günün diğer maçlarında Yeni Zelanda, Güney Afrika'yı 14-0, Avustralya da Hong Kong'u 6-0 mağlup etti.

Türkiye, gruptaki dördüncü maçında yarın saat 20.30'da Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek.