A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Aday Kadrosu Belli Oldu
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele etmek üzere 20 kişilik aday kadrosunu açıkladı. Takım, 10 Mayıs'ta İstanbul'da toplanacak ve 18-29 Haziran tarihlerinde Yunanistan'da oynanacak şampiyonada Fransa, İsviçre ve Yunanistan ile karşılaşacak.
FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 20 kişilik aday kadrosu belli oldu.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 10 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da toplanarak FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarına başlayacak. Milliler, 18-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda mücadele edecek ve karşılaşmalarını Yunanistan'ın Pire şehrindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynayacak.
Ay-yıldızlılar, ilk maçını 18 Haziran Çarşamba günü TSİ 17.30'da Fransa ile, ikinci müsabakasını 19 Haziran Perşembe günü TSİ 17.30'da İsviçre ile, son mücadelesinde ise 21 Haziran Cumartesi günü TSİ 20.30'da Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın idari, teknik ve aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Aday sporcu kadrosu
Elif Bayram - Beşiktaş
Melek Uzunoğlu - Beşiktaş
Pelin Derya Bilgiç - ÇBK Mersin
Sinem Ataş - ÇBK Mersin
Teaira Zyaira McCovan - ÇBK Mersin
Berfin Sertoğlu - Emlak Konut
Sehernaz Çidal - Emlak Konut
Sevgi Uzun - Fenerbahçe
Şerife Alperi Onar - Fenerbahçe
Tilbe Şenyürek - Fenerbahçe
Olcay Çakır Turgut - Fenerbahçe
Meltem Yıldızhan - Galatasaray
Ayşe Cora - Galatasaray
Gökşen Fitik - Galatasaray
Derin Erdoğan - Galatasaray
İlayda Güner - Nesibe Aydın
Esra Ural Topuz - OGM Ormanspor
Manolya Kurtulmuş - OGM Ormanspor
Zeynep Şevval Gül - OGM Ormanspor
Elif İstanbulluoğlu - Louisville University / ABD
İdari ve Teknik Kadro
Nilay Kartaltepe - A Milli Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri - TBF
Yasemin Horasan - A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri - TBF
Ekrem Memnun - A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü - TBF / Galatasaray
Hasan Fırat Okul - Yardımcı Antrenör - Danilo's Pizza
Emre Özsarı - Yardımcı Antrenör - Melikgazi Kayseri Basketbol
Jeffrey Jacob Walz - Yardımcı Antrenör - Louisville University
Selim Aldağ - Yardımcı Antrenör - Galatasaray
Ege Talay - İstatistik - Galatasaray
Enis Baş - Atletik Performans Antrenörü - Fenerbahçe
Berhan Bayram - Doktor - Acıbadem Sağlık Grubu
Ogün Köyağasıoğlu - Doktor
Murat Erdem - Fizyoterapist - TBF
Burak Atik - Fizyoterapist
İbrahim Koç - Masör - Fenerbahçe
Abdullah Selen - Masör - 01 Adana Basketbol
Coşkun Bektaş - Malzeme Sorumlusu - TBF - İSTANBUL