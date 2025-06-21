A Milli Kadın Basketbol Takımı Çeyrek Finallere Yükseldi

A Milli Kadın Basketbol Takımı Çeyrek Finallere Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında Yunanistan'ı 83-72 mağlup ederek 2. sırada yer aldı ve çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde B Grubu'nda oynanacak İtalya-Litvanya maçının galibiyle karşılaşacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. ve son maçında, Yunanistan'ı 83-72 mağlup ederek 2. oldu ve çeyrek finale yükseldi. Milliler, çeyrek finalde B Grubu'nda oynanan İtalya- Litvanya maçının galibiyle karşılaşacak.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Julio Anaya (Panama), Peter Praksch (Macaristan)

Yunanistan: Pavlopoulou 16, Christinaki 2, Parks 15, Spanou 20, Fasoula 14, Krimili 3, Nikolopoulou 2, Louka, Bosgana, Karlafti

Başantrenör: Petros Prekas

Türkiye : Alperi Onar 14, Sevgi Uzun 11, Olcay Çakır Turgut 9, Tilbe Şenyürek 19, McCowan 10, Gökşen Fitik 14, Elif Bayram 6, Derin Erdoğan, Sinem Ataş

Başantrenör: Ekrem Memnun

1. Periyot: 21-17 (Türkiye lehine)

Devre: 35-43 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 59-62 (Türkiye lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Galatasaray yıldız futbolcuya 4 yıllık imzayı attırdı: Resmi açıklama için tarih verildi

Galatasaray yıldız futbolcuya 4 yıllık imzayı attırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran dronu İsrail'i vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! Demir Kubbe'yi aştı
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.