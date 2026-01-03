Haberler

A Milli Erkek Hentbol Takımı, İstanbul'da kampa girdi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Bulgaristan ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası ön eleme maçı öncesinde İstanbul'da kampa girdi. Takım, 7 Ocak'ta Şumnu'da ve 11 Ocak'ta Ordu'da olmak üzere iki maç yapacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Bulgaristan ile oynayacağı 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme maçı öncesinde İstanbul'da kampa girdi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turunda Bulgaristan ile ilk maçını 7 Ocak'ta Şumnu kentinde yapacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 11 Ocak'ta Türkiye'de Ordu'da oynanacak.

Ay-yıldızlı takım, İstanbul'da yaptığı kampta bugün ve yarın Suudi Arabistan ile hazırlık maçları oynayacak.

Milliler, 5 Ocak Pazartesi günü İstanbul'daki kampı tamamlayarak Bulgaristan'a gidecek.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'ın Bulgaristan maçları kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ali Emre Babacan, Alper Aydın, Baran Nalbantoğlu, Danyel Kaya, Egehan Gül, Enis Harun Hacıoğlu, Enis Yatkın, Eyüp Arda Yıldız, Halil İbrahim Öztürk, Koray Ayar, Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş), Can Adanır (Tus Ferndorf), Doruk Pehlivan (HC Elbflorenz), Sadık Emre Herseklioğlu (HSG Lemgo) Görkem Biçer, Ozan Erdoğan, Özgür Sarak, Yunus Özmusul (Spor Toto), Eren Soycan, Genco İlanç (Nilüfer Belediyespor), Baran Demirdelen (İstanbul Ggençlikspor) ve Tahir İlkbahar (Güneysuspor)

