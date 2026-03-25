Türkiye ile Romanya 27. randevuda
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda A Milli Takım, İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya gelecek. İki takımın geçmiş karşılaşmalarında Türkiye, 5 galibiyetle geride kalırken, Romanya 14 kez kazanmayı başardı.
İki ülke şu ana dek 26 maç yaparken, bunlardan 14'ünü Romanya, 5'ini Türkiye kazandı, 7 müsabaka da berabere bitti.
Türk Milli Futbol Takımı'nın toplam 24 golüne, Romanya 49 golle yanıt verdi.
Türkiye ile Romanya, 10'u resmi, 16'sı özel olmak üzere toplam 26 maç yaptı, bunlardan 14'ü Türkiye, 12'si Romanya'da oynadı.
A Milli Takım, Romanya ile yaptığı karşılaşmaların 10'unda gol atamazken, sadece 4'ünde kalesini gole kapatabildi.
İki takım son olarak 9 Kasım 2017'de Romanya'da karşı karşıya gelirken, ev sahibi takım mücadeleyi 2-0 kazandı.
İlk milli maç Romanya ile
Türk Milli Futbol Takımı'nın 103 yıllık tarihindeki ilk rakibi Romanya, aynı zamanda millileri bugüne kadar en çok maç yaptığı takım ünvanını da taşıyor.
Ay-yıldızlı ekip, milli maç serüvenine 26 Ekim 1923 tarihinde İstanbul Taksim Stadı'nda Romanya ile yapılan özel maçla start verdi. 2-2 biten maçta Türkiye'nin gollerini Zeki Rıza Sporel attı.
Millilerin en çok gol yediği takım
Ay-yıldızlı ekip, 103 yıllık tarihinde oynadığı 647 maçta en çok golü Romanya'dan yedi.
Türkiye-Romanya maçları
Türkiye ile Romanya arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|09.11.2017
|Cluj
|Özel
|0-2
|10.09.2013
|Bükreş
|Dünya Kupası Elemeleri
|2-0
|12.10.2012
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-1
|11.08.2010
|İstanbul
|Özel
|2-0
|22.08.2007
|Bükreş
|Özel
|0-2
|15.02.1995
|İzmir
|Özel
|1-1
|04.03.1987
|Ankara
|Özel
|1-3
|13.11.1985
|İzmir
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-3
|03.04.1985
|Craiova
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-3
|09.03.1983
|Tirgu Mureş
|Özel
|1-3
|29.01.1983
|İstanbul
|Özel
|1-1
|22.03.1978
|İstanbul
|Balkan Kupası
|1-1
|23.03.1977
|Bükreş
|Balkan Kupası
|0-4
|12.10.1975
|Bükreş
|Özel
|2-2
|19.03.1974
|İstanbul
|Özel
|1-1
|23.10.1965
|Ankara
|Dünya Kupası Elemeleri
|2-1
|02.05.1965
|Bükreş
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-3
|09.10.1963
|Ankara
|Özel
|0-0
|08.10.1961
|Bükreş
|Özel
|0-4
|14.05.1961
|Ankara
|Özel
|0-1
|26.04.1959
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|2-0
|02.11.1958
|Bükreş
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|0-3
|15.04.1928
|Tameşvar
|Özel
|2-4
|07.05.1926
|İstanbul
|Özel
|1-3
|01.05.1925
|Bükreş
|Özel
|2-1
|26.10.1923
|İstanbul
|Özel
|2-2