Haberler

Türkiye ile Romanya 27. randevuda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda A Milli Takım, İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya gelecek. İki takımın geçmiş karşılaşmalarında Türkiye, 5 galibiyetle geride kalırken, Romanya 14 kez kazanmayı başardı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yarın İstanbul'da Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, rakibiyle geçmişte yaptığı maçlarda istediği sonuçları elde edemedi.

İki ülke şu ana dek 26 maç yaparken, bunlardan 14'ünü Romanya, 5'ini Türkiye kazandı, 7 müsabaka da berabere bitti.

Türk Milli Futbol Takımı'nın toplam 24 golüne, Romanya 49 golle yanıt verdi.

Türkiye ile Romanya, 10'u resmi, 16'sı özel olmak üzere toplam 26 maç yaptı.

A Milli Takım, Romanya ile yaptığı karşılaşmaların 10'unda gol atamazken, sadece 4'ünde kalesini gole kapatabildi.

İki takım son olarak 9 Kasım 2017'de Romanya'da karşı karşıya gelirken, ev sahibi takım mücadeleyi 2-0 kazandı.

İlk milli maç Romanya ile

Türk Milli Futbol Takımı'nın 103 yıllık tarihindeki ilk rakibi Romanya, aynı zamanda millileri bugüne kadar en çok maç yaptığı takım ünvanını da taşıyor.

Ay-yıldızlı ekip, milli maç serüvenine 26 Ekim 1923 tarihinde İstanbul Taksim Stadı'nda Romanya ile yapılan özel maçla start verdi. 2-2 biten maçta Türkiye'nin gollerini Zeki Rıza Sporel attı.

Millilerin en çok gol yediği takım

Ay-yıldızlı ekip, 103 yıllık tarihinde oynadığı 647 maçta en çok golü Romanya'dan yedi.

Romanya Milli Takımı, Türkiye filelerini geride kalan 26 maçta 49 kez havalandırdı.

Türk Milli Futbol Takımı ayrıca, tarihinde en çok maçı da 26 kezle Romanya ile yaptı.

Türkiye-Romanya maçları

Türkiye ile Romanya arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
09.11.2017ClujÖzel0-2
10.09.2013BükreşDünya Kupası Elemeleri2-0
12.10.2012İstanbulDünya Kupası Elemeleri0-1
11.08.2010İstanbulÖzel2-0
22.08.2007BükreşÖzel0-2
15.02.1995İzmirÖzel1-1
04.03.1987AnkaraÖzel1-3
13.11.1985İzmirDünya Kupası Elemeleri1-3
03.04.1985CraiovaDünya Kupası Elemeleri0-3
09.03.1983Tirgu MureşÖzel1-3
29.01.1983İstanbulÖzel1-1
22.03.1978İstanbulBalkan Kupası1-1
23.03.1977BükreşBalkan Kupası0-4
12.10.1975BükreşÖzel2-2
19.03.1974İstanbulÖzel1-1
23.10.1965AnkaraDünya Kupası Elemeleri2-1
02.05.1965BükreşDünya Kupası Elemeleri0-3
09.10.1963AnkaraÖzel0-0
08.10.1961BükreşÖzel0-4
14.05.1961AnkaraÖzel0-1
26.04.1959İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleri2-0
02.11.1958BükreşAvrupa Şampiyonası Elemeleri0-3
15.04.1928TameşvarÖzel2-4
07.05.1926İstanbulÖzel1-3
01.05.1925BükreşÖzel2-1
26.10.1923İstanbulÖzel2-2
NOT: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.
Kaynak: AA / Hilmi Sever
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
İran'dan ABD ile ateşkes görüşmeleri için ağır şartlar: Üslerin tamamı kapatılacak

Savaşın bitmesi hayal mi oldu? Sunulan şart masa devirecek cinsten
Savaşın kazananı Rusya oldu! Hindistan'a dev petrol satışı

Savaşın kazananı Rusya oldu
Trump'a büyük şok! Asıl darbeyi kendi halkından yedi

Trump'a büyük şok! Asıl darbeyi kendi halkından yedi

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne yaptın sen Icardi! Taraftar ateş püskürüyor

Ne yaptın sen Icardi! Taraftar ateş püskürüyor
Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha
Taliban'dan Pakistan'daki askeri karakola intihar saldırısı

Hızlı adımlarla karakolun önüne kadar gidip kendini patlattı
Metehan Baltacı hakim karşına çıkacak; Okan Buruk destek için adliyeye geldi

Taraftarı korkutan görüntü! Gerçek çok başka çıktı

Ne yaptın sen Icardi! Taraftar ateş püskürüyor

Ne yaptın sen Icardi! Taraftar ateş püskürüyor
Evden tarih fışkırdı!! Altın işlemeli tılsım kitabı bile bulundu

Evden tarih fışkırdı!! Altın işlemeli tılsım kitabı bile bulundu
Avrupa ülkesinde taciz skandalı! Sahildeki kadınlar panik içinde kaçtı

Sahilde infial yaratan olay! Kadınlar panik içinde kaçtı