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A Milli Futbol Takımı, Konya'ya geldi

Demirören Haber Ajansı - Hasan Dönmez - Spor
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A Milli Futbol Takımı, Konya'ya geldi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, İtalya ile oynayacağı hazırlık maçı için Konya'ya geldi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, İtalya ile oynayacağı hazırlık maçı için Konya'ya geldi.

Portekiz mağlubiyetiyle Dünya Kupası finallerine katılma şansını kaybeden A Milli Futbol Takımı kafilesi 29 Mart Salı günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda İtalya ile oynanacak hazırlık maçı için Konya'ya geldi. Havalimanından otobüsle çıkan milliler, kamp yapacakları otele geçti.

A Milli Futbol Takımı, Konya'ya geldi

A Milli Futbol Takımı, Konya'ya geldi

A Milli Futbol Takımı, Konya'ya geldi

A Milli Futbol Takımı, Konya'ya geldi

Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Spor

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, İtalya, Konya, Spor, Haberler

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