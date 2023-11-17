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A Milli Futbol Takımı, Almanya ile hazırlık maçında karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, Almanya ile deplasmanda yapacağı hazırlık maçı için Berlin'e gitti. Maç TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.