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A Milli Futbol Takımı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer alacak

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer alacak. Rakipleri Portekiz, Çekya'nın haricinde C Yolu Play-Off'unda mücadele edecek Yunanistan-Kazakistan/Gürcistan-Lüksemburg eşleşmelerinin galibi olacak.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda; Portekiz, Çekya'nın haricinde C Yolu Play-Off'unda mücadele edecek Yunanistan-Kazakistan/Gürcistan-Lüksemburg eşleşmelerinin galibi olacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024), kura çekimi Almanya'nın Hamburg şehrinde bulunan Elbphilharmonie Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekiminde Türkiye'yi; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin başkanlığını yaptığı, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Taner Senseven, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, A Milli Takım ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay, Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar'dan oluşan 8 kişilik heyet temsil etti.

MİLLİLER, F GRUBU'NDA YER ALACAK

A Milli Futbol Takımı, organizasyonda F Grubu'nda yer alacak. Ay-Yıldızlıların rakipleri ise Portekiz, Çekya'nın haricinde C Yolu Play-Off'unda mücadele edecek Yunanistan-Kazakistan/Gürcistan-Lüksemburg eşleşmelerinin galibi olacak.

ÖDÜL DAĞITIM SİSTEMİ BELLİ OLDU

Öte yandan Almanya'da oynanacak 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak takımlara dağıtılacak para ödülleri de belli oldu. Turnuvada yer alan ülkelere 9 milyon 250 bin Euro ödeme yapılacak. Ülkeler; galibiyetlerde 1 milyon Euro, beraberliklerde ise 500 bin Euro alacak. Adını son 16 turuna yazdıran takımlara 1.5 milyon Euro, çeyrek finalistlere 2.5 milyon Euro, yarı finale yükselenlere ise 4 milyon Euro ödenecek. Organizasyonu ikinci sırada tamamlayan ülke 5 milyon Euro ek ücret kazanacakken, Avrupa şampiyonu olan ülke ise ekstradan 8 milyon Euro'nun sahibi olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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