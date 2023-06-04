A Milli Erkek Voleybol Takımı Romanya'ya mağlup oldu
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu 3. maçında Romanya'ya 3-2 mağlup oldu. Maçın salonu Konya Kongre ve Spor Merkezi'ydi. Maçın süresi 116 dakika sürdü.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu 3. maçında Romanya'ya 3-2 mağlup oldu.
Salon: Konya Kongre ve Spor Merkezi
Hakemler: Edgar Zülfügarov (Azerbaycan), Burhan İlhan
Türkiye: Arslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Adis Lagumdzija, Faik Samed Güneş, Mert Matiç, Efe Bayram, Berkay Bayraktar (L) (Burak Güngör, Bedirhan Bülbül, Kaan Gürbüz, Arda Bostan, Lagumdzija, Ahmet Tümer, Volkan Döne)
Başantrenör: Alberto Giuliani
Romanya: Bela Bartha, Dumitru, Balean, Aciobanitei, Rata, Vologa, Kantor (L) (Iftime, Cristian Bartha, Butnaru, Calin, Diaconescu, Cherbeleata, Dinculescu)
Başantrenör: Sergiu Stancu
Setler: 25-14, 21-25, 25-20, 22-25, 12-15
Süre: 116 dakika (20, 27, 28, 25, 16) - KONYA