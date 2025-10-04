Haberler

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2026 Avrupa Şampiyonası Rakipleri Belli Oldu

Güncelleme:
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Romanya, Letonya, Fransa, Almanya ve İsviçre ile mücadele edecek. Millilerimiz grup müsabakalarını Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde oynayacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımımızın, 9-24 Eylül 2026 tarihlerinde 24 takımın katılımıyla İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonasındaki rakipleri belli oldu.

İtalya'nın Bari kentinde gerçekleşen kura çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi katıldı.

Filenin Efeleri kura çekiminin ardından D Grubu'nda yer aldı. Millilerimiz, grup aşamasında Romanya, Letonya, Fransa, Almanya ve İsviçre ile eşleşti. Millilerimiz grup müsabakalarını Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde oynayacak.

2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonasında diğer gruplar şöyle;

A Grubu: İtalya, İsveç, Slovenya, Çekya, Yunanistan, Slovakya

B Grubu: Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Polonya, Ukrayna, Portekiz, İsrail

C Grubu: Finlandiya, Estonya, Sırbistan, Belçika, Hollanda, Danimarka

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
