A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Camino'nun Bulgaristan'ı eleyeceklerine inancı tam Açıklaması

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Oliver Roy Camino, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turunda Bulgaristan ile oynayacakları maçları kazanarak bir üst tura yükseleceklerine inandığını ifade etti. İlk maç yarın Bulgaristan'da, rövanş ise 11 Ocak'ta Ordu'da gerçekleşecek.

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Oliver Roy Camino, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turunda yapacakları Bulgaristan maçlarını kazanarak bir ust tura yükseleceklerine inandığını söyledi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Bulgaristan ile Şumnu kentinde karşılaşacak. Bu maçın rövanşı ise 11 Ocak Pazar günü Ordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda oynanacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Bulgaristan ile daha önce bir kez karşılaştı. 23 Mayıs 1999 tarihinde Diyarbakır'da oynanan 2000 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında milli takım, rakibini 30-18 mağlup etti. Bu müsabakanın ardından iki takım bir daha karşılaşmadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Oliver Roy Camino, "Bulgaristan maçları öncesinde İstanbul'da bir kamp gerçekleştirdik. Kamp sürecinde Suudi Arabistan ile 2 önemli hazırlık maçı oynadık. 2028 Erkekler Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Turu'nun ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Türk hentbolunun potansiyeline inanıyorum. Bu turu geçerek eleme aşamasına yükselmek istiyoruz. Bunun için neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bulgaristan'a da saygı duyuyoruz; iyi oyunculara sahip, güçlü bir takım. Maçları mümkün olan en iyi şekilde tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Camino, bu maçın rövanşının ise 11 Ocak Pazar günü Ordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda oynanacağını hatırlatarak, "Ordu'da taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz. Bu turu geçmemizde bize büyük katkı sağlayacaklarına inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

