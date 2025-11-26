A Erkek Milli Basketbol Takımı için medya günü düzenlendi / Metin eklendi

A Erkek Milli Basketbol Takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Bosna Hersek ile yarın oynayacağı karşılaşma öncesi medya günü düzenledi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan etkinlikte Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Başantrenör Ergin Ataman, genel menajeri Nedim Yücel ile takım kaptanı Cedi Osman basın mensuplarının karşısına çıktı.

A Milli Takım'ın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki final başarısını hatırlatan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Bu başarının bir parçası olduğumuz için çok gururluyuz. Hocamıza, oyuncularımıza ve milyonlarca taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemize başka bir gururu yaşatmak için önemli maçlara çıkacağız. Önce Bosna Hersek, sonrasında da İsviçre ile maç yapacağız. TRT'nin de yayımlamasıyla birlikte milyonlarca taraftar, milli takımımızı destekleyecek. Takımımızın ilk günden beri arkasında durduk. Durmaya da devam edeceğiz" dedi.

Türkoğlu takımındaki eksik oyunculara dikkat çekerek, "Alperen Şengün ve Adem Bona, bu takımın hücum ve defansı için çok önemli. Shane Larkin de bu takımın önemli oyuncularından. Bu eksikler de başka oyuncular için fırsat. Buradaki herkes, hak ederek milli takıma katılıyor" şeklinde konuştu.

'NBA EUROPE YAPISI, BÜTÜN BU PROBLEMİ ÇÖZECEKTİR"

Konuşmasına EuroLeague'i eleştirerek devam eden Türkoğlu, 'Burada çok ağır konuşmak istemiyorum. Değersiz insanları değerli hale getirmek istemiyorum. NBA Europe projesinin ne kadar değerli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Basketbol Avrupa Ligi'nin anlamsız egosu, ister istemez Avrupa basketboluna zarar veriyor. Zaman zaman milli takım oluşumumuz da eksik kalıyor. İnşallah güçlü bir NBA Europe yapısı, bütün bu problemi çözecektir' ifadelerini kullandı.

'BU GURURU BİZE YAŞATAN SPORCULARIMIZDIR'

Türkoğlu, "Bu tip başarılar, performansla kazanılıyor. Bu gururu bize yaşatan sporcularımızdır. Bizim tek şansımız, şu anda bu yönetimin başında olmamızdır. Tüm kredi antrenörümüzün ve sporcularımızındır" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

NEDİM YÜCEL: HER MAÇ ÇOK ÖNEMLİ

A Milli Takım Genel Menajeri Nedim Yücel, her bir maçın önemine dikkat çekerek "Dünya Kupası'nın elemeleri kolay olmayacak. Her maç çok önemli. Kısa da bir hazırlık dönemimiz var. Yazın final oynadıkları için oyuncular şu anda çok motive bir şekilde buraya geldi. Bosna Hersek maçının zor geçeceğini düşünüyorum fakat bu motivasyonla galip geleceğimizi düşünüyorum" dedi.

ERGİN ATAMAN: AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALİSTİ OLARAK ORADA MADALYA KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman da, "Hedefimiz şu anda Dünya Kupası'na katılmak. Zorlu bir gruptayız. Bu gruptan çıkmak yeterli olmuyor. Çaprazda da iki güçlü takım var. Litvanya ve İtalya var. Bizim grupta da Sırbistan, Bosna Hersek ve İsviçre var. 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılıp, Avrupa Şampiyonası finalisti olarak orada madalya kazanmaya çalışacağız' dedi.

'HAZIRLIK DA TAM OLMUYOR'

Milli takımın hazırlık dönemi ile ilgili eleştirilerde bulunan Ataman, hazırlık döneminin biraz tuhaf geçtiğini belirterek, "Hazırlık da tam olmuyor" diye konuştu.

NBA'de bu dönemde hiçbir oyuncunun bu pencere maçlarına katılamadığının altını çizen Ataman, "NBA'deki Alperen Şengün ve Adem Bona, bu dönemde oynayamıyor. NBA'de hiçbir oyuncu bu pencere maçlarında oynayamıyor. Shane Larkin'in de ciddi bir sakatlığı var. 2-3 ay sahalardan uzak kalacak. Cedi Osman'ın da bir sakatlığı var. O da yarınki maçta oynayamayacak. Onu İsviçre maçına yetiştirmeye çalışacağız. Bunun dışında Avrupa Şampiyonası'nda kadroda yer alan oyuncularımız var. Bu bizim için avantaj. Bu pencerede devşirme oyuncu olarak Tarık Biberovic'i kullanacağız" diyerek takım kadrosunun son durumunu değerlendirdi.

EuroLeague ve FIBA arasındaki koordinasyon eksikliğine dikkat çeken, "FIBA ve Basketbol Avrupa Ligi'nin program çelişkisi yüzünden bu akşam milli takımdaki çok önemli 3 oyuncumuz, Monaco-Anadolu Efes maçında olacak. Sabaha karşı İstanbul'a gelecekler. Yarın da direkt olarak maça çıkacaklar. Bunların hiçbiri bizim maçtaki mücadelemizi etkilemeyecektir" dedi.

Ataman sözlerini, "FIBA'nın kuralları gereği, Avrupa şampiyonu da olsaydık bu elemeleri oynayacaktık. Maalesef şampiyonalarda oynayan kadrolarla, sezon içerisinde oynanan maçlardaki kadrolar farklı oluyor. Avrupa'nın en iyi takımı olmamız, bize Dünya Kupası bileti vermeyecek" ifadeleriyle noktaladı.

CEDİ OSMAN: GRUBUMUZA İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ

Milli takım kaptanı Cedi Osman da, "Grubumuza iyi başlamak istiyoruz. Yarınki maç çok zor olacak. Bosna Hersek, Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya kadar gelmişti. Ev sahibiyiz ve taraftarımızın önünde galibiyetle başlamak istiyoruz. Sonrasında da İsviçre'ye gidip, orada kazanarak 2'de 2 ile gruba başlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Kısa süre de olsa burada olmaktan dolayı herkes çok mutlu. 2'de 2 yapmayı hedefliyoruz. Burada olduğumuz için mutluyuz. Öz güvenimiz de var" şeklinde konuşan Cedi Osman "Böylesine önemli bir maçta yine bizimle beraber olacaklardır. Buna inanıyoruz. Onların desteği her zaman bizim için çok önemli. Yarın taraftarımızla beraber galibiyet almak istiyoruz" sözleriyle taraftarın yarınki maçtaki önemini vurguladı.

A Erkek Milli Basketbol Takımı, yarın oynanacak olan Bosna Hersek maçı öncesi Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarına devam etti.