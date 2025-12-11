Haberler

89 yaşındaki emekli madenci, 45 yıldır sporcu yetiştiriyor

89 yaşındaki emekli madenci, 45 yıldır sporcu yetiştiriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde emekli madenci Özdemir Dayanıklı, kurduğu futbol kulübü ile gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendiriyor. Dayanıklı, genç sporcuların yetişmesine katkı sağlarken, sporun hayatındaki önemini vurguluyor.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde futbol sevdalısı emekli madenci Özdemir Dayanıklı, devraldığı kulüple gençlerin yaşamına dokundu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünden 45 yıl önce emekli olan 2 çocuk, 5 torun sahibi 89 yaşındaki Dayanıklı, gençlik yıllarından bu yana gönül verdiği futbolla bağını hiç koparmadı.

İşinin yanı sıra bir dönem futbol oynadıktan sonra kentte uzun yıllar antrenörlük yapan Dayanıklı, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve spora yönlendirmek için yaşadığı Topbaşı Mahallesi'nin adını taşıyan kulüp kurmak istedi.

O dönem adı "Kasaptarlaspor" olan kulübün yönetiminin kendilerine verilmek istendiğini öğrenen Dayanıklı ve arkadaşları, kongre günü takımın adının "Merkez Topbaşıspor" olarak değiştirilmesi önerisinde bulunarak takımı yaklaşık 32 yıl önce sahiplendi.

Zamanla adı "Kozlu Maden İşçileri Topbaşıspor" olarak değişen ve Birinci Amatör Küme'de mücadele eden takımda antrenörlüğün ardından yöneticilik yapan Dayanaklı, genç sporcuların yetişmesine hizmet ediyor.

"Sporla ilgilenmek beni dinç tutuyor"

Özdemir Dayanıklı, AA muhabirine, takımı kurmanın en büyük ideali olduğunu söyledi.

Dayanıklı, gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu, onlar için her zaman bir şeyler yapmak istediğini anlatarak, "Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için kulübü kurduk ve başarılı olduk. Buradan iyi futbolcular çıktı, dereceler aldık, şampiyon olduk." dedi.

Spor sayesinde hiç sigara kullanmadığını ve kötü alışkanlıklarının olmadığını belirten Dayanıklı, hala gideceği yerlere yürüyerek gittiğini, gençlerle ilgilenirken kendisinin de sağlıklı kaldığını dile getirdi.

Dayanıklı, hayatının sonuna kadar sporun içerisinde kalmak isteğini dile getirerek, "Sporla ilgilenmek beni dinç tutuyor. Spor ve gençlerle bir arada olmam sayesinde ayakta kalıyorum. Bu işi yapmasam, bıraksam, evimde otursam belki de çökeceğim. Onlara da bu bakımdan duacıyım." diye konuştu.

Kapılarının herkese açık olduğunu vurgulayan Dayanıklı, idman malzemelerine kadar sporcuların ihtiyaç duydukları tüm eşyaları verdiklerini kaydetti.

Dayanıklı, takımın galibiyetiyle sevindiğini, mağlubiyetiyle üzüldüğünü belirterek, "Mağlup olduğumuzda üzüntümü çocuklarıma belli etmiyorum. İçim kan ağlasa da belli etmiyorum. Bana dokunuyor. Oynarken de mağlubiyeti kabul etmezdim. Futbol üç ihtimalli bir spor ama sporda her zaman centilmenlik lazım. Gençlere hizmette bulunmak için ön ayak oldum. Onlar da bize katkıda bulundu ve takımımız gittikçe büyüdü. Gurur duyuyorum, burada ahlaklı, terbiyeli sporcular yetişiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aboubakar'a büyük operasyon: Eto'o kadro dışı bıraktırdı

Bütün ülke onu konuşuyor! Aboubakar'a büyük operasyon
Tolga Karel'den bomba Kenan İmirzalıoğlu iddiası

Tolga Karel'den bomba Kenan İmirzalıoğlu iddiası
Vefat eden annesi için mezar yeri bakmaya giderken yeğeniyle trafik kazasında öldü

Annesi için mezar yeri bakmaya gidiyordu! Yeğeniyle birlikte can verdi
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Aboubakar'a büyük operasyon: Eto'o kadro dışı bıraktırdı

Bütün ülke onu konuşuyor! Aboubakar'a büyük operasyon
Bavulunu topladı gidiyor! Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat gelişmesi

Bu oturuşun bedeli ağır oldu! Bavulunu topladı, gidiyor
Mehmet Akif Ersoy'un konuk olduğu programda söyledikleri yeniden gündem oldu

Konuk olduğu programda söyledikleri yeniden gündem oldu
Süper Lig ekibi bahis oynayan futbolcusunun kalemini kırdı

Süper Lig ekibi bahis oynayan futbolcusunun kalemini kırdı
Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim

Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim
Bıçak parası vermeyenleri taburcu etmeyen doktor görevine döndü

Bıçak parası aldı, yetmedi defter tuttu! O doktorla ilgili şok karar
Hakan Ural 'Neler Oluyor Hayatta' programında neden yok? Sebebi ortaya çıktı

Birkaç gündür programda yoktu! Sebebi ortaya çıktı
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Yunan takımı gelecek diye sabaha kadar Atatürk Anıtı'nda nöbet tuttular

Yunan takımı gelecek diye sabaha kadar nöbet tuttular
title