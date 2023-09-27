Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan İngiliz Deniz Kuvvetleri'nden emekli olan 80 yaşındaki David French, izleyenlerin alkışları ve tezahüratları eşliğinde 150 kilo ağırlıktaki halteri rahatlıkla kaldırdı. David French, 'Buradan bir ev alarak yaşamımı burada sürdürmek istiyorum' dedi.

80 yaşındaki İngiliz eski asker 150 kilo kaldırarak şov yaptı

David French : "Buradan bir ev alarak yaşamımı burada sürdürmek istiyorum"

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan İngiliz Deniz Kuvvetleri'nden emekli olan 80 yaşındaki David French, izleyenlerin alkışları ve tezahüratları eşliğinde 150 kilo ağırlıktaki halteri rahatlıkla kaldırdı. David French, "Buradan bir ev alarak yaşamımı burada sürdürmek istiyorum" dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesine sık sık eşiyle birlikte tatile gelen İngiliz David French, süper lüks daire satın alarak ilçeye yerleşme kararı aldı. Yatarak halter kaldırma olarak bilinen "powerlifting" adlı güç sporunda Avrupa'da birçok ülkede birincilikleri bulunan David French, İngiltere'de yaşayan bir Türk aracılığı ile Alanya'ya geldiğini ve burayı çok sevdiğini belirtti. Eşinin ısrarı üzerine yerleşme kararı aldıklarını ifade eden David French, sitenin içinde bulunan spor kompleksinde bu spora Türk gençlerine sevdirmek için bir kulüp açacağını söyledi.

150 kilo ağırlıktaki halteri rahatlıkla kaldırdı

Kaldığı otelde turistlerin gözdesi haline gelen David French, gayri resmi olarak Dünya rekoru denemesi gerçekleştirdi. Şov hedefli gösteriye otelde bulunan yüzlerce turist büyük ilgi gösterdi. Şov öncesinde bir saat ısınma hareketleri yapan David French, alkışlar eşliğinde sahneye çıkarak ilk olarak 130 kilo kaldırdı ve kendi rekorunu kırdı. French daha sonra 150 kilo kaldırmak istediğini ve yenidünya rekorunu deneyeceğini belirtti. İzleyenlerin alkışları ve tezahüratları eşliğinde 150 kiloluk halterin altına yatan French 150 kilo ağırlıktaki halteri rahatlıkla kaldırdı. Etkinlik sonrası konuşan İngiliz David French evi bittikten sonra eşi ile birlikte Türkiye'de yaşamayı düşündüğünü, ayrıca Türk gençlerine bu sporu sevdirmek için kulüp kuracağını ifade etti.

"12 yıl boyunca deniz kuvvetleri mensubu olarak çalıştım"

İngiliz Deniz Kuvvetleri'nden emekli olan 80 yaşındaki 130 kiloluk David French, "12 yıl boyunca deniz kuvvetleri mensubu olarak çalıştım. Daha sonra çeşitli sporlarla uğraştım. 8 yıl önce bir uçağı kaldırarak rekor kırdım. İngiltere'deki tanıştığım arkadaşım sayesinde ise Alanya'ya taşınıyorum. Buradan bir ev alarak yaşamımı burada sürdürmek istiyorum" dedi.

French'in İngiltere'den arkadaşı olan ve Alanya'ya taşınmasında etkili olduğunu belirten Jan Alexander ise "8 yıl önce Alanya'ya taşındım. Burada iş adamı Serdar Bey'le tanıştım. İnşaat işiyle uğraştığını söyledi. Ben de onunla anlaşarak ve projelerinde yer almak için İngiltere'deki şirketinde Ceosu oldum. Güzel projelerinde yer almak istiyoruz. Ayrıca birçok ünlü İngiliz sanatçı ve sinema oyuncusu ile görüşmelerimiz devam ediyor. Çok önlü isimler Alanya'ya yerleşecek bizi takip etmeye devam edin" dedi.

David French'i ev sahibi yapan iş insanı Serdar Uygun'da French'e kupa taktim etti. Avrupa'da tanınan insanların Alanya'ya gelerek ev sahibi olmalarının Türk turizmi ve tanıtım için büyük katkı sağladığını söyleyen Surdar Uygun, "İngiliz turistleri bölgemize çekmeyi hedefliyoruz. Bu hedefle çok önemli bağlantılarımız var. Alanya'nın tanıtımına katkı yapmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.