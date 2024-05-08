Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri Sahiplerini Buldu

70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Volkswagen Arena'da organize edilen törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, federasyon başkanları, milli sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.

Organizasyonda Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Başkan Adayı Servet Yardımcı, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar ile başantrenörü Daniele Santarelli, Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy, milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gillette Milliyet Yılın Sporcu Ödülleri'nin 70 yıldan bu yana sporun yanında olduğunu belirten Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugüne kadar bu güzel geleneği sürdüren herkese minnetlerimi ifade ediyorum. Spor, Türkiye'nin yükselen alanlarından biri. Spordaki yükselişimiz devam edecek. Spora gönül verenler için önemli bir motivasyon kaynağı. Tüm adayları ve ödüle layık görülen tüm spor camiasının fertlerini tebrik ediyorum. Türkiye, artık bir spor ülkesi. İnanıyorum ki her alanda bu güçlü yürüyüş devam edecek." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Büyükekşi, organizasyonda ödül alan isimleri tebrik etti. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) iyi bir şekilde hazırlandıklarını aktaran Mehmet Büyükekşi, "Hocamız Vincenzo Montella Türkiye'yi karış karış geziyor. Ayrıca yurt dışındaki futbolcularımızı çok yakından takip ediyor. 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan çok ümitliyiz. Biliyorsunuz ki 4 Haziran'da ilk hazırlık maçımızı İtalya ile oynayacağız. Ardından 10 Haziran'da Polonya ile bir dostluk maçı daha yapacağız. Bu iki maç takımımızın bundan önceki müsabakalarda gösterdiği performanslara göre seçilen futbolculardan oluşacak. Kadrodaki futbolcu sayısı 23'ten 26'ya çıktı. Hocamız bu 26 kişilik kadroyu ve oyun sistemini belirleyecek. İnşallah 18 Haziran'daki Gürcistan maçıyla turnuvaya güzel bir başlangıç yapmayı ümit ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Servet Yardımcı: "EURO 2024, önemli ve büyük bir şampiyona olacak"

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Başkan Adayı Servet Yardımcı, 2024 Avrupa Şampiyonası'na ciddi bir şekilde hazırlandıklarını vurgulayarak, "EURO 2024, önemli ve büyük bir şampiyona olacak. Almanya da çok ciddi bir şekilde hazırlanıyor. A Milli Takımı'mız da en iyi şekilde hazırlanacaktır. İyi bir hocamız var. Önemli sporcu grubumuz var. Çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Milli takımımız ülkemizi gururlandıracaktır, büyük başarılar elde edecektir. Başarılar diliyorum. İnşallah UEFA'da da ülkeme iyi haberler getirmeye devam edeceğim." diye konuştu.

Eda Erdem: "En iyi şekilde Paris'e gitmek istiyoruz"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, 2024 FIVB Milletler Ligi'ni iyi değerlendirerek 2024 Paris Olimpiyatları'na hazır gitmek istediklerini kaydetti.

İki turnuvanın da önemli olduğuna vurgu yapan milli voleybolcu, "Önce FIVB Milletler Ligi daha sonra da Paris Olimpiyat Oyunları var. Takım olarak çalışacağız. En iyi şekilde Paris'e gitmek istiyoruz. Öncesinde Milletler Ligi'nde seviyemizi görme şansımız olacak. Hedeflerimiz yüksek. Geçen yaz rüya gibi geçti. Bu sene de ülkemizi gururlandırmak ve başarılarımızı devam ettirmek için her şeyi yapacağız. Hedef elbette madalya. Güzel bir yaz olacağına hepimiz yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kadın sporcular olarak gördükleri ilgi karşısında çok mutlu olduklarını dile getiren Eda Erdem, "İşimi her zaman en iyi seviyede yapmaya çalışıyorum. Bunun karşılığını saha içinde ve dışında en iyi şekilde alıyorum. Yakın zamanda heykelim de dikildi. Çok mutlu ve mesudum. Benim için unutulmaz şeyler oluyor diyebilirim. Gerçekten voleybol oynamaktan büyük keyif alıyorum. Benim için oksijen ne kadar ihtiyaç ise voleybol da hayatımda o kadar önemli. Vücudum el verdikçe oynamak istiyorum. Kendime 40 yaşına kadar bir hedef koymuştum. Bakalım 40'a az kaldı. Hep birlikte göreceğiz." görüşlerini paylaştı.

Santarelli: "Bu sene çok daha zor olacak"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, geçen sene önemli başarılara imza attıklarını ancak bu yılın çok daha zor geçeceğini belirtti.

Çok iyi bir kadroya sahip olduklarının altını çizen Santarelli, "Geçen yaz rüya gibi geçti. Tekrarlanması gerçekten çok zor bir iş başardık. Bu sene çok daha zor olacak. Çok iyi oyuncularım ve teknik ekibim var. İşimi yapmak için doğru yerdeyim. Yeni başarılar kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy, bu sezonun istedikleri gibi geçmediğini belirterek, "Önümüzde Türkiye Kupası finali var. Onu düşünüyoruz. Oraya odaklandık. Kendi açımdan ise sezon iyi geçiyor. İyi bir performans verdiğimi düşünüyorum. İnşallah böyle devam edecek." diye konuştu.

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'na sıkı bir şekilde hazırlandığını ifade ederek "Her şey yolunda ilerliyor. Olimpiyatlar öncesi, Avrupa şampiyonası bizim için güzel bir motivasyon oldu. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na geri sayım başladı. Avrupa şampiyonluğumuzu çok güzel bir şekilde kutladık. Şimdi geriye olimpiyat kaldı. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. İnşallah Ağustos'ta da çok güzel sonuçlarla takım halinde ülkemize döneceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ise Türkiye'nin en önemli spor organizasyonunun içinde yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, "Bu sene oy kullanılan rakam 6 milyon. Bu gittikçe yükseliyor. 2024 tam bir spor ve olimpiyat senesi. 48 sporcu ve annesini destekliyoruz. Bunun olimpiyatlar ve paralimpik oyunlarında uğur ve başarı getirmesini diliyorum. Biz pazarlama yatırımlarının her sene neredeyse yüzde 15'ini spora ayırıyoruz. Değişik sporları destekliyoruz. Bütün branşlarımıza desteklerimiz devam edecek." şeklinde görüş belirtti.