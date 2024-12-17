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68 yıl sonra ortaya çıktı: Bu tarihi formadan sadece 2 tane var

68 yıl sonra ortaya çıktı: Bu tarihi formadan sadece 2 tane var
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Galatasaray'ın 68 yıl önce Avrupa kupalarındaki ilk maçı olan Dinamo Bükreş karşılaşmasında giydiği formadan sadece iki tane kaldığı ve bunlardan birinin Ordu'da yaşayan sarı kırmızılı taraftar Fuat Türkmen'de bulunduğu ortaya çıktı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün 68 yıl önce Avrupa Kupası'ndaki ilk maçı olan Dinamo Bükreş karşılaşmasında sahaya çıktığı ve sadece 2 adet kalan formalardan biri Ordu'da fanatik Galatasaray taraftarı olan Fuat Türkmen'de bulunuyor. Galatasaray'ın kulüpler bazında Avrupa Kupası'ndaki ilk maçı olan karşılaşmada futbolcuların terlettiği tarihi formalardan birine sahip olan Fuat Türkmen, bu formaya gözü gibi bakıyor ve düzenli aralıklarla temizleyerek bakımlarını ihmal etmiyor.

68 yıl sonra ortaya çıktı: Bu tarihi formadan sadece 2 tane var

AVRUPA'DAKİ İLK MAÇIN FORMASI

Fuat Türkmen, böyle anlamlı bir formayı elinde bulundurmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"1956 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Tur ilk karşılaşması Galatasaray ile Romanya'nın köklü takımlarından Dinamo Bükreş takımları arasında oynandı. Bu maç aynı zamanda Galatasaray'ın da Avrupa arenasında boy göstermeye başladığı ilk maç olarak tarihe geçti. Bükreş'te oynanan ilk karşılaşmada rakibine 3-1 mağlup olan Galatasaray'ın tek golü ise bir futbol efsanesi olan Metin Oktay'dan gelmişti. Bu gol aynı zamanda sarı-kırmızılı takımın Avrupa kupalarındaki ilk golü olarak tarihe geçmişti.

AYNI ZAMANDA AVRUPA'DAKİ İLK ZAFER

Maçın rövanşı ise 30 Eylül 1956 tarihinde o zamanki adıyla Mithatpaşa Stadı'nda oynandı. Maçın 32. dakikasında Ioan Suru'nun golüyle rakibi karşısında geriye düşen Galatasaray, mücadelenin 40. dakikasında Kadri Aytaç'ın attığı golle eşitliği sağladı. Maçın 89. dakikasında ise sarı-kırmızılı takımın efsane isimlerinden Metin Oktay galibiyet golünü atınca Galatasaray maçı 2-1 kazandı. Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden kaleci Turgay Şeren, Kadri Aytaç, İsfendiyar Açıksöz, Metin Oktay gibi isimlerin forma giydiği bu maç bir Türk takımının Avrupa kupalarındaki ilk zaferi olarak tarihe geçti.

68 yıl sonra ortaya çıktı: Bu tarihi formadan sadece 2 tane var

BİR DİĞERİ GALATASARAY MÜZESİNDE

Galatasaray'ın bu maçta giydiği forma tasarımı ise oldukça farklı. Sarı-kırmızılı takımın bu maçta giydiği düz kırmızı renkli formanın gövdesini çaprazlamasına kesen sarı bir şerit bulunuyordu. Oldukça geniş v yakaların çevresinde 2 şerit halinde sarı çizgilerin bulunduğu tarihi formadan şu an sadece 2 adet kaldı. Bunlardan birisi Galatasaray'ın müzesinde yer alırken, diğeri ise bende. Çok gurur verici bir durum. Bunun sorumluluğunun farkındayım ve ona göre davranıyorum."

TURGAY ŞEREN HEDİYE ETMİŞ

Formanın kendisine nasıl ulaştığından bahseden Türkmen, "O maçta kaleyi koruyan isim rahmetli Turgay Şeren'di. Turgay Şeren bu formayı yıllarca sakladıktan sonra bizim aile dostumuza hediye etti. Aile dostumuz ise benim fanatik Galatasaraylı olduğumu biliyordu, bu formayı bana hediye etti. Benim açımdan manevi değeri oldukça büyük olan bu formayı cam tablo içinde saklıyorum. Benden sonra da çocuklarıma miras kalacak. Onlar da tıpkı benim yaptığım gibi bu formaya gözü gibi bakacaklardır. Bazen para teklif edenler oluyor ama bu formaya maddi değer biçilemez, manevi değeri çok yüksek. Satmayı düşünmüyorum" diye konuştu.

68 yıl sonra ortaya çıktı: Bu tarihi formadan sadece 2 tane var

KAN VE TER İZLERİ HALA DURUYOR

Formanın tamamen orijinal olduğunu belirten Türkmen, "68 yıl önceki o maç oldukça sert geçmiş olacak ki forma üzerindeki kan ve ter izleri hala duruyor. Bu 3 numaralı forma ama hangi futbolcuya ait olduğunu maalesef bilmiyoruz. Muhtemelen defans oyuncularından birine aittir" dedi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHalilibrahim Teker:

Abi o kadar fanatik Galatasaraylısın Ama o formanın kime ait oldugunu bulamadın Metin kinay ait Sen biliyorsunda tarihte önemli bir futbolcu degil diye yalan söylüyorsun gibi geldi 5dk da kimin oldugunu bulursun İnternette

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