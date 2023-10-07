58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın start alacak

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour Of Türkiye), öncesinde Antalya'nın Alanya ilçesinde basın toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek ve Alanya'dan başlayıp İstanbul'da sona erecek. Toplamda 1235,1 kilometrelik 8 etapta gerçekleşecek, 14 ülkeden 24 takımın yer alacağı organizasyonda 168 sporcu mücadele edecek. Heyecanla beklenen yarış, yarın Alanya Limanı'ndan saat 11.40'ta başlayacak. Yarış öncesi Alanya'da düzenlenen tanıtım toplantısına Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İçişleri Bakanlığı TUR 2023 Güvenlik Genel Koordinatörü Muhammed Şahin, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, Yol Bisikletinden Sorumlu Asbaşkan Metin Cengiz ve Sağlık Kurulu Başkanı Yalçın Tabak, Tour of Türkiye 2023 Yarış Direktörleri Viladimiros Petsas ve Mutlu Erçevik ile davetliler katıldı.

MÜFTÜOĞLU: BU TURUN ÖZEL BİR ANLAMI VAR

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bu yılın turunun özel bir anlam taşıdığını dile getirerek, şubat ayındaki deprem nedeniyle iptal edilen organizasyonun yeniden yapılmasında büyük katkısı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Müftüoğlu, Türk bisikletinin bu yıl tarihi bir yıl geçirdiğini belirterek, Avrupa şampiyonasında elde edilen madalyalar ve Türkiye'nin bisiklet dünyasındaki büyümesi hakkında konuştu. Müftüoğlu, "Cumhuriyetimizin ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 100'üncü yılı. Her turun bir hikayesi var. Bu yıl şubat ayındaki depremle ülkedeki tüm spor faaliyetleri iptal oldu. Depremde ölenlere Allah rahmet eylesin, kalanlara sağlık, sıhhat diliyorum. Bu acıyı Allah insanlık alemine bir daha göstermesin" diye konuştu.

"TARİHİ BİR YIL YAŞIYORUZ"

Başkan Müftüoğlu, "Avrupa Şampiyonası'nda Ramazan Yılmaz ile birer gümüş ve bronz madalya kazandık. Sportif anlamda bugüne kadar olmadığı kadar başarılıyız. Geçen haftaya kadar uluslararası hakemimiz yoktu. Koray Cantez hocamız, artık ülkemizi dünyada bisiklet hakemi olarak temsil edecek. Tarihte ilk defa 4 profesyonel takımımız oldu. 2011'e kadar ülkemizde profesyonel bisiklet takımımız yoktu. Artık amatörlerin yarıştığı granfondolarda 2 bin kişi start alıyor. 2006'da 5-6 kişiyi bir araya getiremediğim günleri hatırlıyorum. 2008'de TRT ile yayın başladı. Bu yayınla ülkedeki bisiklet algısı, endüstrisi ve bisiklet kullanan kişi sayısı çok değişti. Bisikleti tabana yaymayla ilgili, sporcusu, takımı, hakemi ve organizasyonuyla çok güzel ve başarılı bir yılı geride bırakacağız. Ülkemizi bisiklet ülkesi yapmakla ilgili bir hedef belirledik. Herkesin bisiklete bindiği, bisikletle haşır neşir olduğu bir vizyon ortaya koyduk" şeklinde konuştu.

YÜCEL: BÜYÜK GURUR KAYNAĞI

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, organizasyonun Alanya'dan başlamasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu ve şehirlerinin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Güvenlik koordinatörü Muhammed Şahin, organizasyonun ana temasının 'daha çok çevre, enerji, bisiklet ve hareket' olduğunu ve bu temanın her yönüyle vurgulanacağını belirtti. Turun yarış direktörlerinden Viladimiros Petsas, Türkiye'de olmaktan duyduğu mutluluğu paylaşarak, yarışın dünya genelinde büyük bir ilgiyle takip edildiğini belirtti ve turun dünya standartlarında bir organizasyon olacağının altını çizdi. Diğer yarış direktörü Mutlu Erçevik ise her yıl yeniliklerle turu daha da çekici hale getirmeye çalıştıklarını söyledi. Erçevik, turun uluslararası arenada Türkiye'nin güzelliklerini dünya ile paylaşma fırsatı sunduğunu ifade etti.

TÜRKİYE'NİN GÜZELLİKLERİ VURGULANDI

Toplantıda konuşan diğer yetkililer de organizasyonun önemine vurgu yaparak, turun Türkiye'nin tarihi, doğal güzellikleri ve spor potansiyelini uluslararası alanda tanıtma fırsatı sunduğunu ifade etti. Toplantıda turun güzergahı ve etapları da tanıtıldı. 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 8 etaplık 1235,1 kilometrelik parkuru şu şekilde:

1. Etap: Alanya - Antalya (135 km)

2. Etap: Kemer - Kalkan (166,5 km)

3. Etap: Fethiye - Babadağ (104,1 km)

4. Etap: Fethiye - Marmaris (165,3 km)

5. Etap: Marmaris - Yalıkavak (180,6 km)

6. Etap: Bodrum - Selçuk (193,3 km)

7. Etap: Selçuk - Manisa - İzmir (159,8 km)

8. Etap: İstanbul - Sultanahmet (130,5 km)

Toplantı, parkur, takım ve sporcuların tanıtımının ardından katılımcılara plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.