57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası

AA - Muhammed Boztepe - Spor
 - Güncelleme:
57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası

Erkek Kata Milli Takımı, Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda birinci oldu.

Erkek Kata Milli Takımı, Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda birinci oldu.

Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun 5. gününde Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş'tan oluşan Erkek Kata Milli Takımı tatamiye çıktı.

Erkek Kata Milli Takımı, İspanya Erkek Kata Milli Takımı karşısında gösterdiği performans sonunda altın madalya kazandı.

Karate Milli Takımı, kazandığı 7 altın madalyayla Avrupa şampiyonaları tarihinde en başarılı turnuvasını yaşadı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Emre Vefa Göktaş Gaziantep Şahinbey Milli Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title