5. İslami Dayanışma Oyunları Konya'da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, aerobik cimnastik müsabakalarında milli sporcular 2'si altın, 2'si gümüş, 1'i bronz olmak üzere toplamda 5 madalya kazandı. Konya'da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, aerobik cimnastik müsabakalarında milli sporcular 2'si altın, 2'si gümüş, 1'i bronz olmak üzere toplamda 5 madalya kazandı. Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleşen aerobik cimnastik müsabakalarında bireysel kadınlarda Ayşe Begüm Onbaşı altın madalya elde etti. Erkekler trio kategorisinde Mehmet Utku Çırak, Can Sarı, Ahmet Meriç Turmamış'tan oluşan milli takım birincilik kürsüsüne çıkarak altın madalyanın sahibi oldu. Karışık çiftlerde Türkiye iki madalya kazandı. Can Derviş-Nil Deniz Bal çifti gümüş, Nihatcan Gül-Nazlı Özgür ikilisi ise bronz madalya aldı. Bireysel erkeklerde ise Mehmet Utku Çırak gümüş madalya kazandı. Cimnastikte yarışmalar ritmik kategorisinde bugün devam edecek. Spor AA / Taner Aydın Konya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 5. İslami Dayanışma Oyunları - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.