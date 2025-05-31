5 gollü tarihi zafer! Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi şampiyonu

5 gollü tarihi zafer! Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi şampiyonu
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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain, Inter'i 5-0 yenerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Inter karşı karşıya geldi. Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Stadyumu'nda oynanan maçı PSG, 5-0 kazanarak kupaya uzandı.

DOUE KUPAYI PARİS'E GÖTÜRDÜ

PSG'ye kupayı getiren golleri 12. dakikada Achraf Hakimi, 20 ve 63. dakikada Desire Doue, 73. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 86. dakikada Senny Mayulu kaydetti. 19 yaşındaki Doue, ilk golünde asistini yaparak 2 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Yıldız oyuncu ayrıca Devler Ligi finalinde gol atan en genç 3. futbolcu olmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Paris Saint-Germain, zorlu sezonun ardından Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşmayı başardı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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