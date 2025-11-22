Haberler

5 gol, 2 kırmızı kart! Galatasaray ikinci yarıda geri döndü

5 gol, 2 kırmızı kart! Galatasaray ikinci yarıda geri döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti. Puanını 32'ye yükselten sarı-kırmızılılar, liderliğini sürdürdü. Her iki takım da mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

  • Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.
  • Maçta Gençlerbirliği'nden Thalisson ve Galatasaray'dan Roland Sallai kırmızı kart gördü.
  • Galatasaray, bu galibiyetle ligde 32 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 3-2'lik skorla kazandı.

BARIŞ ALPER DİREĞE TAKILDI

4. dakikada Kazımcan Karataş'ın sol taraftan kullandığı uzun taçta altıpas çizgisi üzerindeki Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

GENÇLERBİRLİĞİ ÖNE GEÇTİ

22. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Göktan Gürpüz'ün sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, altıpas çizgisi üzerinde topa dokunan Niang ağları havalandırdı.

5 gol, 2 kırmızı kart! Galatasaray ikinci yarıda geri döndü

ICARDI SKORA DENGEYİ GETİRDİ

Sol kanattan gelişen Galatasaray hücumundaKazımcan Karataş'ın içeride ön direğe çevirdiği topta Mauro Icardi şık bir vuruşla topu ağlara yolladı. Galatasaray bu golle 55. dakikada durumu 1-1 yaptı.

GALATASARAY'DAN BİR GOL DAHA

Karşılaşmanın 57. dakikasında Galatasaray Barış Alper ile skoru 2-1 yaptı. Icardi'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş kaleciden dönüp Barış'ın önünde kaldı. Milli oyuncu boş kaleye topu ağlara yolladı.

5 gol, 2 kırmızı kart! Galatasaray ikinci yarıda geri döndü

GENÇLERBİRLİĞİ 10 KİŞİ

Gençlerbirliği'nde savunma oyuncusu Thalisson 59. dakikada ikinci sarı kartı görüp kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Brezilyalı oyuncu, Abdülkerim Bardakcı'nın pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kazımcan Karataş'a yaptığı sert müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

İLKAY GÜNDOĞAN GOLLE DÖNDÜ

Galatasaray, 66. dakikada sakatlığının ardından sahalara geri dönen İlkay Gündoğan ile üçüncü golü buldu.Sol kanattan Barış Alper'in ortasında ceza sahası içindeki İlkay topu kontrol etti ve düzgün vuruşla topu ağlara yolladı.

5 gol, 2 kırmızı kart! Galatasaray ikinci yarıda geri döndü

FARK BİRE İNDİ

Gençlerbirliği, 77. dakikada farkı bire indirdi. Kırmızı-siyahlılarda Samed Onur'un ortasında kafayı Metahan Mimaroğlu kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu.

GALATASARAY'DA 10 KİŞİ

Galatasaray'da Roland Sallai, 90+4'ncü dakikada kırmızı kart gördü. Rakip ceza sahasında Zuzek'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Ozan Ergün, VAR uyarısıyla saha kenarında pozisyonu izledikten sonra Sallai'yi doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

3 PUAN GALATASARAY'IN

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, puanını 32'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Gençlerbirliği ise 11 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Gençlerbirliği, Kocaelispor ile 3 puan mücadelesi verecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Sallai ye yapılan kırmızı kartlık faulü kaval kemiğine sert vurulan pozisyonda devreye girmeyen VAR, bu sefer sallai rakibine sert faul yapınca hemen devreye girip kırmızı verdirdi. Tiyatro izliyoruz resmen. Ne yani Gençlerbirliği ikinci kırmızıyı görmesin oyunun havası bozulmasın diye mi verilmedi kırmızı kart? Rakip kırıcı oynuyorsa 4 kırmızı görse bile vereceksin kardeşim. Adalet in yerinde yeller esiyor.... Olmayan Adaletten dolayı sallai feneve karşı oynayamayacak....

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNiyazi Işık:

İyiki vermedi, yoksa kuslar cok aglardi...

yanıt2
yanıt3
Haber YorumlarıAhmet Selçuk Özdemir:

fetösaray ????????

yanıt1
yanıt3
Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Okan hocanın hoca olmadığının göstergesi oldu bu maç, yusuf ne dedik tekrar çıkardı, iyi oyuncuyu al Ahmet i al, Okan ne yiyip içiyorsun, ilk yarı icardi yok, hoca kötüsün hemde çok kötü

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökhan Sünbül:

Gençlerbirliği oyuncusu ceza sahasında elle topa müdahale ediyor penaltı yok ve bir de bu Anadolu takımları Galatasaray'a karşı canını dişine takıp oynuyor fenev'e resmen yatıyorlar örnek Gençlerbirliği Kocaeli spor Gaziantep

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Gs liyim, ama atma ziyaaa, ele carpan top adamin bitarafina carparak geldigi icin oenalti olmaz. Ayrica bir gs li olarak gbirligi ne kadar disine takarak oynasa bile sen gs sin bunu diger takimlar desin biz demiyelim. Her takim favori takimlara karsi daha iyi oynamak ister, cunku kendini farkettirecek. Ama sen ona bakmayip oyununu oyna yeter.....

yanıt5
yanıt0
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fonda çalan şarkı bomba! Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi

Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i adeta gol oldu yağdı

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i gol oldu yağdı
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Bir zehirlenme vakası da cezaevinden! 171 hükümlü hastanelik oldu

Bir zehirlenme vakası da cezaevinden! Onlarca hükümlü hastanelik oldu
Fonda çalan şarkı bomba! Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi

Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i adeta gol oldu yağdı

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i gol oldu yağdı
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu Fenerbahçe derbisinde yok

Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe derbisinde yok
Volkan Demirel: 3 puanı kaybettik diye üzülüyorum

Volkan Demirel'in büyük üzüntüsü
Newcastle United, Manchester City'y devirdi, Eddie Howe Guardiola'yı ilk kez yendi

Ne maç ama! Guardiola'yı kariyerinde ilk kez yendi
Yeni Yol Grubu, İmralı heyetine üye vermeyecek

Öcalan'ı ziyarete bir veto daha: Üye vermeyeceğiz
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Zehirlenme skandallarının ardından ünlü restoran zincirlerinde mide bulandıran görüntüler

Ünlü fast food zincirlerinde mide bulandıran görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.