5 gol, 2 kırmızı kart! Galatasaray ikinci yarıda geri döndü

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 3-2'lik skorla kazandı.

BARIŞ ALPER DİREĞE TAKILDI

4. dakikada Kazımcan Karataş'ın sol taraftan kullandığı uzun taçta altıpas çizgisi üzerindeki Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

GENÇLERBİRLİĞİ ÖNE GEÇTİ

22. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Göktan Gürpüz'ün sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, altıpas çizgisi üzerinde topa dokunan Niang ağları havalandırdı.

ICARDI SKORA DENGEYİ GETİRDİ

Sol kanattan gelişen Galatasaray hücumundaKazımcan Karataş'ın içeride ön direğe çevirdiği topta Mauro Icardi şık bir vuruşla topu ağlara yolladı. Galatasaray bu golle 55. dakikada durumu 1-1 yaptı.

GALATASARAY'DAN BİR GOL DAHA

Karşılaşmanın 57. dakikasında Galatasaray Barış Alper ile skoru 2-1 yaptı. Icardi'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş kaleciden dönüp Barış'ın önünde kaldı. Milli oyuncu boş kaleye topu ağlara yolladı.

GENÇLERBİRLİĞİ 10 KİŞİ

Gençlerbirliği'nde savunma oyuncusu Thalisson 59. dakikada ikinci sarı kartı görüp kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Brezilyalı oyuncu, Abdülkerim Bardakcı'nın pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kazımcan Karataş'a yaptığı sert müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

İLKAY GÜNDOĞAN GOLLE DÖNDÜ

Galatasaray, 66. dakikada sakatlığının ardından sahalara geri dönen İlkay Gündoğan ile üçüncü golü buldu.Sol kanattan Barış Alper'in ortasında ceza sahası içindeki İlkay topu kontrol etti ve düzgün vuruşla topu ağlara yolladı.

FARK BİRE İNDİ

Gençlerbirliği, 77. dakikada farkı bire indirdi. Kırmızı-siyahlılarda Samed Onur'un ortasında kafayı Metahan Mimaroğlu kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu.

GALATASARAY'DA 10 KİŞİ

Galatasaray'da Roland Sallai, 90+4'ncü dakikada kırmızı kart gördü. Rakip ceza sahasında Zuzek'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Ozan Ergün, VAR uyarısıyla saha kenarında pozisyonu izledikten sonra Sallai'yi doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

3 PUAN GALATASARAY'IN

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, puanını 32'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Gençlerbirliği ise 11 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Gençlerbirliği, Kocaelispor ile 3 puan mücadelesi verecek.