4 kişinin adını vermiş! Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

Silahlı saldırıya uğrayarak ayağından yaralanan eski milli futbolcu Serhat Akın'ın olay sonrası emniyete verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Akın'ın, ifadesinde kendisini hedef gösteren 4 kişinin adını verdiği öne sürüldü.

SERHAT AKIN'IN İFADESİ

TV100'de program yapan Ersin Düzen, Serhat Akın'ın ifadesini paylaştı. Düzen, "Serhat, 'Bir süredir medya üzerinden Fenerbahçe'yle ilgili yaptığım tüm yorum ve eleştiriler aslında Fenerbahçe'nin başarısı içindir" diyerek vurgusunu yapıyor. Bununla beraber sosyal medya üzerinden hakaret ve küfürlere maruz kaldığını belirtiyor. Bazı yorumcuların da ismini vermiş, YouTube kanalında yapmış olduğu yayınlardan dolayı. O yayınlarda kendisinin hedef gösterildiğine yönelik bir ifadesi var. 4 tane yorumcunun ismin vermiş. Bu yorumcuların ismini herhangi bir söz hakkı doğmaması açısından vermiyorum. Daha sonra kamuoyunda çıkacaktır. Kendilerinin de belki ifadelerine başvurulacaktır. Bende isimler olmasına rağmen söz hakkı olmaması için isim vermiyorum. 'Kamuoyunda yapmış oldukları bu yayınlarda beni hedef gösterdikleri dönemde bu hedef göstermelere Fenerbahçe Kulübü ve yetkilileri, yapılan hakaret ve tehditleri engellemek için herhangi bir çaba göstermediler. Bunun için Fenerbahçe Kulübü ve yetkililerine kırgın ve kızgınım' diyor Serhat Akın" ifadelerini kullandı.

AKIN'I HEDEF GÖSTEREN 4 İSİM

Gazeteci Emrullah Erdinç ise Serhat Akın'ın ilk ifadesinde "Beni hedef gösteren kişiler bunlardır. Bu kişiler yayınlarında beni hedef göstermiştir" diyerek Ahmet Ercanlar, Murat Aşık, Rasim Ozan Kütahyalı ve Can Arat'ın ismini verdiği söyledi.

ŞÜPHELİLERİN HEPSİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda olaya karışan ve silahı kullanan O.D, motosikleti kullanan O.M, şüphelilerle hareket eden ve otomobili kullanan E.Ü., şüphelilerle hareket eden M.A. ve olaydan sonra şüphelilerle birlikte hareket eden İ.T.'nin yakalandığını kaydetti.