36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası: A. Efes: 71 - Fenerbahçe Beko: 62

Fenerbahçe Beko ile A. Efes, 36. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe'yi 71-62'lik skorla mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı forslu kupayı 12. kez müzesine götürdü.

Ankara Spor Salonu'nda 36.'sı düzenlenen Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile A. Efes karşı karşıya geldi. A. Efes, Fenerbahçe'yi 71-62 skorla mağlup ederek 12. kez kupanın sahibi oldu. Mücadele sonrası Efes'e şampiyonluk kupasını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Maçın en değerli oyuncusu Zizic seçildi.

Salon: Ankara

Hakemler: Erşan Kartal, Hüseyin Çelik, Can Mavisu

Fenerbahçe Beko: Vilbekin 6, Şehmus Hazer 4, Pierre 6, Metecan Birsen 4, Motley 4, Samet Geyik 2, Melih Mahmutoğlu 6, Hayes 13, Guduric 10, Calathes 7

Başantrenör: Dimitris İtudis

A. Efes: Micic 16, Beaubois 11, Clyburn 14, M'Baye 8, Zizic 22, Doğuş Albay, Erten Gazi, Akif Egemen Güven, Egehan Arna

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 23-15 (A. Efes lehine)

Devre: 23-42 (A. Efes lehine)

3. Periyot: 36-54 (A. Efes lehine)

(Oğuzhan Halil Özbek - Cem Geçim - Utku Şimşek/İHA)