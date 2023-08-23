Giresun'un 30 bin nüfuslu Görele ilçesinde sportif faaliyetlerini sürdüren Görele Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek. Takım, EHF European Cup elemelerinde Hırvatistan'ın Dugo Selo takımı ile eşleşti ve ilk maçını 23 Eylül'de evinde, rövanşı ise 30 Eylül'de Belgrad'da oynayacak.

- 30 bin nüfuslu ilçe, hentbolda Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek

GİRESUN - Giresun'un 30 bin nüfuslu Görele ilçesinde sportif faaliyetlerini sürdüren ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Süper Lig'de mücadele eden tek hentbol takımı olan Görele Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türkiye'yi, Avrupa kupalarında temsil edecek.

EHF European Cup elemelerinde Hırvatistan'ın Dugo Selo takımı ile eşleşerek tarihinde ilk defa Avrupa sahnesine çıkacak olan Görele Belediyespor, ilk maçını 23 Eylül'de evinde, rövanşı ise 30 Eylül'de Belgrad'da oynayacak.

Takımın deneyimli başantrenörü Mehmet Ali Binen, "Hırvatlar dünyada hentbolda söz sahibi, rakibimiz Belgrad'a yakın bir ilçe takımı, onlar da ilk defa Avrupa kupalarına katılacak. Rakibimizi analiz etmeye başladık, çalışmalarımız sürüyor. Rakipten daha çok bizim yeni ve genç takımımızın ne kadar uyum içinde oylanacağımız önemli" dedi.

"İlk maçı evimizde oynamamız bir avantaj olacak"

Ülkemizde hentbolun hızla geliştiğinin altına çizen Binen, "Mücadele edeceğimiz bu turnuvada geçen senenin şampiyonu bir Türk takımı olan Konyaaltı Belediyespor oldu. Bu sene onlarla beraber biz de varız. Dugo Selo eşleşmesinde kazanmamız ya da kaybetmemiz sürpriz olmaz. Rakiple denk bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bizi ürküten tek şey; rakibin bir Hırvat takımı olması. Hentbolda Hırvatlar çok önemli bir yerde, sonuçta buraya gelen hakem de aynı şeyi düşünecektir ama ilk maçı içeride oynayacağımız için seyircimizin desteğiyle iyi bir skorla Belgrad'a gidip oradan alacağımız sonuçla tur atlamak istiyoruz" diye konuştu.

Serpil Abdioğlu: "Karadeniz'de bir ilki başardık"

Takım Kaptanı Serpil Abdioğlu ise, "Görele'nin Avrupa kupasına katılması ve Karadeniz Bölgesi'nden bunu başaran ilk takım olması gurur ve onur verici bir durum. Bizler de bu sebeple çok mutluyuz. Öncelikle lige iyi bir başlangıç yapıp ardından Avrupa kupasında ilk maçta ev sahibi biz olduğumuz için bunu avantaja çevirip Hırvatistan'daki rövanştan da iyi bir sonuç almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Genç bir kadroya sahip olduklarını belirten takım kaptanı Abdioğlu, "Takımda ilk defa Süper Lig'de ve Avrupa'da mücadele edecek sporcular var. Bunu iyi değerlendirip kendi kariyerleri açısından önlerini açacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.