3 takımımızın mücadelede edeceği Konferans Ligi finali Yunanistan'da oynanacak
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UEFA, Türkiye'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da mücadele edeceği Konferans Ligi finalinin Yunanistan'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu. UEFA, 2024 Konferans Ligi finalinin Atina'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı. Konferans Ligi finali 29 mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.
UEFA, Türkiye'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da mücadele edeceği Konferans Ligi finalinin Yunanistan'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu.
YUNANİSTAN'DA OYNANACAK
UEFA yaptığı açıklamada, 2023-2024 Konferans Ligi finalinin Yunanistan'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.
FİNAL 29 MAYIS'TA
Büyük çekişmeye sahne olacak olan Konferans Ligi finali 29 mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.