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3 takımımızın mücadelede edeceği Konferans Ligi finali Yunanistan'da oynanacak

3 takımımızın mücadelede edeceği Konferans Ligi finali Yunanistan'da oynanacak

Spor Haberleri

UEFA, Türkiye'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da mücadele edeceği Konferans Ligi finalinin Yunanistan'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu. UEFA, 2024 Konferans Ligi finalinin Atina'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı. Konferans Ligi finali 29 mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

UEFA, Türkiye'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da mücadele edeceği Konferans Ligi finalinin Yunanistan'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu.

YUNANİSTAN'DA OYNANACAK

UEFA yaptığı açıklamada, 2023-2024 Konferans Ligi finalinin Yunanistan'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

3 takımımızın mücadelede edeceği Konferans Ligi finali Yunanistan'da oynanacak

FİNAL 29 MAYIS'TA

Büyük çekişmeye sahne olacak olan Konferans Ligi finali 29 mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

3 takımımızın mücadelede edeceği Konferans Ligi finali Yunanistan'da oynanacak

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Adana Demirspor Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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