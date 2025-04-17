Fatih Terim'in serisi bitti! Al Shabab, Al Akhdoud ile 0-0 berabere kaldı

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 28. hafta maçındasahasında Al Akhdoud'u konuk etti. King Fahd'da oynanan mücadele 0-0 beraberlikle tamamlandı.

3 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ BİTTİ

Bu sonuçla birlikte Al Shabab'ın ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Terim'in takımı, bu maçta önce sırasıyla Al Orouba (6-0), Al Wehda (3-1) ve Al Kholood'u (2-0) mağlup etmişti.

YENİLMEZLİK SERİSİ 8 MAÇ OLDU

Öte yandan Fatih Terim'in öğrencilerini yenilmezlik serisi ise 8 maça çıktı. Ligde puanını 50 puan yapan Al Shabab, 6. sırada yer aldı. Al Okhdood ise 25 puan ile 16. sırada yer buldu. Gelecek hafta Al Shabab, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal deplasmanında olacak. Al Okhdood ise Al Kholood'a konuk olacak.

Bu 8 maçlık süreçte alınan sonuçlar şu şekilde;