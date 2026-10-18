Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

3. Lig'de 7. hafta sonunda Fatsa, Gemlik ve Malatya liderliklerini korudu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 3. Lig'de 7. hafta müsabakaları tamamlandı. 1. Grup'ta Fatsa Belediyespor 17, 2. Grup'ta Gemlik Sümerbey Futbol 17, 3. Grup'ta Malatya Yeşilyurtspor 19 puanla liderliğini sürdürdü.

Nesine 3. Lig'de 7. haftanın perdesi kapandı.

1. Grup'ta 17 puanı bulunan Fatsa Belediyespor, 2. Grup'ta 17 puana sahip Gemlik Sümerbey Futbol, 3. Grup'ta ise 19 puanlı Malatya Yeşilyurtspor, liderliğini sürdürdü.

3. Lig'de 7. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

OGBMAYAVP
1.FATSA BELEDİYESPOR75201331017
2.PAZARSPOR7511124816
3.KDZ.EREĞLİ 1980 SPOR KULÜBÜ734052313
4.KARABÜK İDMANYURDU SPOR7412108213
5.KARTAL BULVAR KARTALİMEN SPOR7331159612
6.AMASYASPOR FK733197212
7.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR7322810-211
8.GALATA SPOR KULÜBÜ724196310
9.ORDUSPOR 19677232101009
10.TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ72238808
11.ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ722379-28
12.İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ7223913-48
13.BEYKOZ ANADOLU SPOR61325506
14.GÖLCÜKSPOR713379-26
15.YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ7133815-76
16.DÜZCE CAM DÜZCESPOR604268-24
17.SİLİVRİSPOR711539-64
18.BÜYÜKÇEKMECE GÜCÜ FK SPOR7016514-91

2. Grup

OGBMAYAVP
1.GEMLİK SÜMERBEY FUTBOL SPOR7520112917
2.BURSA YILDIRIMSPOR 743083515
3.ESKİŞEHİRSPOR 74212181314
4.BİGASPOR7421159614
5.ETİMESGUTSPOR 7421104614
6.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR7421116514
7.BALIKESİRSPOR74121915413
8.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ7331115612
9.KARŞIYAKA72325509
10.GAZİEMİR G.O.G. SPOR YAT.7304910-19
11.ALTAY723279-29
12.SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ7142101007
13.UŞAK SPOR7133810-26
14.BUCASPOR 19287205813-56
15.ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ7115315-124
16.DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SPOR KULÜBÜ7034414-103
17.1922 AKŞEHİR SPOR KULÜBÜ7106518-133
18.KEPEZ SPOR FUTBOL7025312-92

3. Grup

OGBMAYAVP
1.MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ76102632319
2.HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR76011551018
3.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR75201421217
4.AÇIKALIN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ75201551017
5.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ75112361716
6.BİTLİS 1916 FUTBOL SPOR KULÜBÜ75111641216
7.NİĞDE BELEDİYESİ SPOR7502168815
8.KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ73131110110
9.ADANA ADALETGÜCÜ SPOR SPORTİF FAALİYETLER73041214-29
10.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL7304810-29
11.AYOS OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ7304812-49
12.AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ722346-28
13.1964 SİLİFKE SPOR KULÜBÜ7214913-47
14.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ7205616-106
15.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR7124318-155
16.DİYARBEKİR SPOR7016412-81
17.ADANASPOR7007429-250
18.YENİ MALATYASPOR7007021-21-3
NOT: Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verildi.

Kaynak: AA
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melis İşiten’den evlilik itirafı: Uraz Kaygılaroğlu’nu kafede görüp sevgilisinden ayrılmış

Melis İşiten’den çok konuşulacak itiraf: Sevgilim varken aşık oldum
Wanda Nara, Icardi'nin formasını satışa çıkardı! Fiyatı oldukça ilginç

Icardi'nin formasını satışa çıkardı! Fiyatı oldukça ilginç
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Selçuk Şahin'i hedef aldı: Aklını başına al

Ünlü teknik adamı hedef aldı: Aklını başına al
Melike Şahin’den oğlu Robin’le ilk fotoğraflar! Lohusalara da selam gönderdi

Ünlü şarkıcı 9 günlük oğluyla ilk fotoğraflarını yayınladı
Nihat Kahveci'den Galatasaray'a kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin

Nihat Kahveci'den Süper Lig devine kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin
İstanbul Pendik'te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi

Sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber
Galatasaray maçında forma giyebilecek mi? Lille'den Berke Özer için açıklama

Galatasaray maçında forma giyebilecek mi? Resmi açıklama geldi