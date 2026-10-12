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3. Lig'de 6. hafta sonunda Fatsa, Gemlik ve Malatya Yeşilyurt liderliğini korudu

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Nesine 3. Lig'de 6. hafta tamamlandı. 1. Grup'ta Fatsa Belediyespor 14, 2. Grup'ta Gemlik Sümerbey Futbol 16, 3. Grup'ta Malatya Yeşilyurtspor 18 puanla liderliğini korudu. Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verildi.

Nesine 3. Lig'de 6. haftanın perdesi kapandı.

1. Grup'ta 14 puanı bulunan Fatsa Belediyespor, 2. Grup'ta 16 puana sahip Gemlik Sümerbey Futbol, 3. Grup'ta ise 6'da 6 yaparak hanesine 18 puan yazdıran Malatya Yeşilyurtspor, liderliğini sürdürdü.

3. Lig'de 6. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

OGBMAYAVP
1.FATSA BELEDİYESPOR6420112914
2.PAZARSPOR6411114713
3.KARTAL BULVAR KARTALİMENSPOR6321148611
4.AMASYASPOR FK632186211
5.GALATASPOR624084410
6.KDZ.EREĞLİ 1980 SPOR624031210
7.KARABÜK İDMANYURDU631298110
8.ORDUSPOR 196762319819
9.TOKAT BELEDİYESPOR62228718
10.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR622269-38
11.İNKILAP FUTBOL6213812-47
12.BEYKOZ ANADOLUSPOR51224405
13.GÖLCÜKSPOR612368-25
14.ZONGULDAKSPOR FK612358-35
15.YALOVA FK 776123714-75
16.DÜZCE CAM DÜZCESPOR504156-14
17.SİLİVRİSPOR611438-54
18.BÜYÜKÇEKMECEGÜCÜ FK6015412-81

2. Grup

OGBMAYAVP
1.GEMLİK SÜMERBEY FUTBOL6510101916
2.BURSA YILDIRIMSPOR642072514
3.ETİMESGUTSPOR641182613
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR6411116513
5.BALIKESİRSPOR64021713412
6.ESKİŞEHİRSPOR63211771011
7.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR6321104611
8.BİGASPOR6321139411
9.ALTAY62316519
10.GAZİEMİR G.O.G. SPOR63038809
11.KARŞIYAKA62225508
12.SÖKE 1970 SPOR61327706
13.UŞAKSPOR612379-25
14.BUCASPOR 19286105512-73
15.1922 AKŞEHİRSPOR6105516-113
16.KEPEZSPOR602429-72
17.DENİZLİ İDMANYURDU 19596024111-102
18.ALANYA 1221 FUTBOL6015114-131

3. Grup

OGBMAYAVP
1.MALATYA YEŞİLYURTSPOR66002522318
2.AÇIKALIN ERCİYES 38 FUTBOL65101551016
3.BİTLİS 1916 FUTBOL65011531215
4.NİĞDE BELEDİYESPOR65011441015
5.HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR6501134915
6.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR6420112914
7.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL64111941513
8.AĞRI 1970 SPOR62224408
9.KIRIKKALE FK6213910-17
10.1964 SİLİFKESPOR6213811-37
11.ADANA ADALETGÜCÜSPOR62041114-36
12.AYOS OSMANİYESPOR FK6204712-56
13.YENİ MERSİN İDMANYURDU6204510-56
14.KARAMAN FK6204615-96
15.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR6114318-154
16.DİYARBEKİRSPOR6015411-71
17.ADANASPOR6006426-220
18.YENİ MALATYASPOR6006018-18-3
NOT: Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verildi.

Kaynak: AA
Haberler.com
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