3. dakikada gol atan Osimhen, Icardi'yi unutmadı
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ın Samsunspor ile karşılaştığı maçta Victor Osimhen, attığı golün ardından Mauro Icardi'nin formasını alarak büyük bir jest yaptı. Osimhen, gol sevincini Icardi'nin formasını tribünlere göstererek yaşadı. Statta ise Aşkın Olayım şarkısı çaldı.
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Samsunspor maçında attığı golün ardından Mauro Icardi'nin formasını aldı ve tribünlere Arjantinli yıldızın formasını gösterdi.
OSIMHEN'DEN ICARDI'YE BÜYÜK JEST
Victor Osimhen attığı golden sonra Mauro Icardi'nin formasını açarak Icardi'nin sevincini yaptı. Statta ise Aşkın Olayım şarkısı çaldı.
"AŞKIN OLAYIM ÇALDI"
Nijeryalı yıldız, 3. dakikada attığı golün ardından sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin formasını aldı ve tribünlere Icardi'nin formasını gösterdi. Victor Osimhen, Icardi'nin gol sevincini de yaparken RAMS Park'ta da golün ardından, "Aşkın Olayım" çaldı.