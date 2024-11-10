3. dakikada gol atan Osimhen, Icardi'yi unutmadı

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Samsunspor maçında attığı golün ardından Mauro Icardi'nin formasını aldı ve tribünlere Arjantinli yıldızın formasını gösterdi.

OSIMHEN'DEN ICARDI'YE BÜYÜK JEST

Victor Osimhen attığı golden sonra Mauro Icardi'nin formasını açarak Icardi'nin sevincini yaptı. Statta ise Aşkın Olayım şarkısı çaldı.

"AŞKIN OLAYIM ÇALDI"

Nijeryalı yıldız, 3. dakikada attığı golün ardından sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin formasını aldı ve tribünlere Icardi'nin formasını gösterdi. Victor Osimhen, Icardi'nin gol sevincini de yaparken RAMS Park'ta da golün ardından, "Aşkın Olayım" çaldı.

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS