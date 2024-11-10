Üye Girişi
Haberler

3. dakikada gol atan Osimhen, Icardi'yi unutmadı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ın Samsunspor ile karşılaştığı maçta Victor Osimhen, attığı golün ardından Mauro Icardi'nin formasını alarak büyük bir jest yaptı. Osimhen, gol sevincini Icardi'nin formasını tribünlere göstererek yaşadı. Statta ise Aşkın Olayım şarkısı çaldı.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Samsunspor maçında attığı golün ardından Mauro Icardi'nin formasını aldı ve tribünlere Arjantinli yıldızın formasını gösterdi.

OSIMHEN'DEN ICARDI'YE BÜYÜK JEST

Victor Osimhen attığı golden sonra Mauro Icardi'nin formasını açarak Icardi'nin sevincini yaptı. Statta ise Aşkın Olayım şarkısı çaldı.

"AŞKIN OLAYIM ÇALDI"

Nijeryalı yıldız, 3. dakikada attığı golün ardından sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin formasını aldı ve tribünlere Icardi'nin formasını gösterdi. Victor Osimhen, Icardi'nin gol sevincini de yaparken RAMS Park'ta da golün ardından, "Aşkın Olayım" çaldı.

3. dakikada gol atan Osimhen, Icardi'yi unutmadıGörüntü: beIN SPORTS

3. dakikada gol atan Osimhen, Icardi'yi unutmadıGörüntü: beIN SPORTS

3. dakikada gol atan Osimhen, Icardi'yi unutmadı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'ndeki toplandı

Milyonların kilitlendiği Erdoğan başkanlığındaki zirve başladı

 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi'nden açıklama geldi

Tepkilerin odağındaki belediyeden 10 Kasım ayıbına ilişkin açıklama

 Güvercin kümesini depoya çevirip tatlı üreten işletmeye baskın

Güvercin kümesini depoya çevirip pisliğin içinde tatlı üretmişler
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tek gol var

Kıran kırana maçta tek gol var
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Hakem halil umut fener osimhenin üzerine oynuyor gereksiz kart gösterdi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş-Rams Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Rams Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray-Samsunspor maç sonucu! Galatasaray- Samsunspor maçı kaç kaç? Galatasaray- Samsunspor maç özeti! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? CANLI İZLE MAÇ İZLE! Galatasaray-Samsunspor maçı canlı yayın bilgileri ve Bein Sport canlı nasıl izlenir? Galatasaray-Samsunspor maçı ilk 11'ler açıklandı! Galatasaray-Samsunspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Galatasaray-Samsunspor Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle! Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Samsunspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Manisa elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.