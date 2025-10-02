Haberler

24 milyon euro'luk değeriyle Şampiyonlar Ligi'nde herkese ders veriyorlar

24 milyon euro'luk değeriyle Şampiyonlar Ligi'nde herkese ders veriyorlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ fırtınası tam gaz devam ediyor. Lig aşamasının ilk haftasında deplasmanda Benfica'yı 2-0 geriden gelip 3-2 deviren Azerbaycan ekibi, evindeki ilk maçta da Kopenhag'ı 2-0 yendi. Karabağ, 24 milyon euro'luk kadro değeriyle birçok dünya devine başarının parayla değil, doğru sistemle olacağını kanıtladı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Azerbaycan ekibi Karabağ ile Danimarka'nın Kopenhag takımı Bakü'deki karşı karşıya geldi. Kurban Kurbanov'un öğrencileri karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

KARABAĞ YILDIZLARIYLA KAZANDI

Karabağ'a 3 puanı getiren golleri 28. dakikada takım kaptanı Abdellah Zoubir attı. İkinci gol ise 83'te Emmanuel Addai'den geldi.

DEVLER LİGİ'NDE 2'DE 2 YAPTI

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçında Benfica'ya konuk olan Karabağ, erken gollerle 2-0 geriye düştüğü maçta Benfica'yı 3-2 mağlup ederek dünyayı şaşkına çevirmişti. Kopenhag'ı da yenen Karabağ, puanını 6'ya yükseltti.

KADRO DEĞERİ 24 MİLYON EURO

Öte yandan Karabağ, 24 milyon euro'luk kadro değeriyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu alanda son sırada yer alıyor. Kardeş ülke Azerbaycan ekibi, 24 milyon euro'luk kadro değeriyle birçok dünya devine başarının parayla değil, doğru sistemle olacağını aldığı iki maçtaki skorlarla kanıtladı. Birçok Avrupa ülkesi, Karabağ'ın başarısını en ön sıralardan manşetlerine taşıdı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Türkiye'den İsrail'e peş peşe 'Sumud' tepkisi

İsrail'in barbarlığına Türkiye'den peş peşe tepkiler
Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi! Gözaltına alındılar

Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi! Gözaltına alındılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş boşanır boşanmaz bambaşka birine dönüştü

Boşanır boşanmaz bambaşka biri oldu! Yeni imajı çok konuşulacak
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ses getirecek açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.