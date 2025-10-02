24 milyon euro'luk değeriyle Şampiyonlar Ligi'nde herkese ders veriyorlar

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Azerbaycan ekibi Karabağ ile Danimarka'nın Kopenhag takımı Bakü'deki karşı karşıya geldi. Kurban Kurbanov'un öğrencileri karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

KARABAĞ YILDIZLARIYLA KAZANDI

Karabağ'a 3 puanı getiren golleri 28. dakikada takım kaptanı Abdellah Zoubir attı. İkinci gol ise 83'te Emmanuel Addai'den geldi.

DEVLER LİGİ'NDE 2'DE 2 YAPTI

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçında Benfica'ya konuk olan Karabağ, erken gollerle 2-0 geriye düştüğü maçta Benfica'yı 3-2 mağlup ederek dünyayı şaşkına çevirmişti. Kopenhag'ı da yenen Karabağ, puanını 6'ya yükseltti.

KADRO DEĞERİ 24 MİLYON EURO

Öte yandan Karabağ, 24 milyon euro'luk kadro değeriyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu alanda son sırada yer alıyor. Kardeş ülke Azerbaycan ekibi, 24 milyon euro'luk kadro değeriyle birçok dünya devine başarının parayla değil, doğru sistemle olacağını aldığı iki maçtaki skorlarla kanıtladı. Birçok Avrupa ülkesi, Karabağ'ın başarısını en ön sıralardan manşetlerine taşıdı.