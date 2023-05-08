24. Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı İsmail Balaban Oldu

Kumluca ilçesinde düzenlenen 24. Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Balaban oldu. Etkinliğe Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda güreşsever katıldı. Güreşlerde ayrıca ağalık ihalesini iş insanı ve İyi Parti Antalya milletvekili adayı Levent Özdemir kazandı.

Kumluca ilçesinde 24'üncü Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen 24. Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Balaban oldu.

Kumluca Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen güreşlere, yaklaşık bin 100 güreşçi katıldı. 13 saat süren güreşlerde 19 kategoride yarışan sporcular, rakiplerini elemek için büyük çaba sarf etti.

Kumluca Belediye Başkanı ve tertip Komite Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun ev sahipliğindeki güreşleri, Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Kumluca Başsavcısı Muhammet Numan Ergin, CHP Antalya milletvekili Aydın Özer, Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Demre Belediye Başkanı Gülsüm Cengiz, Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İyi Parti Antalya Milletvekili Adayı Neşe Toker, İyi Parti Antalya Milletvekili Adayı Levent Özdemir, Deva Partisi Antalya Milletvekili Adayı Cengiz Akkın, Yeniden Refah partisi Antalya Milletvekili Adayı Atınç Korkmaz, Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekili Adayı İlknur Fidan, Milliyetçi Hareket Partisi Serkan Öztürk, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Yücel Kaplan, Cumhuriyet Halk Partisi Kumluca İlçe Başkanı Arif Kocacık, İyi Parti Kumluca İlçe Başkanı Bekir Bircan, Saadet Partisi Kumluca İlçe Başkanı Ergün Eren Güreş Ağası Niyazi Çiftçi, tertip komite aşbkan ve yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda güreşsever izledi.

Finalde Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban ve Hüseyin Gümüşalan karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk dakikalarında ayağından sakatlanan Gümüşalan, sağlık ekibinin uyguladığı tedavinin ardından güreşe devam etti. Ani bir atakla rakibini ters düşüren İsmail Balaban, başpehlivan oldu.

Başpehlivanlık güreşlerinde; Hüseyin Gümüşalan ikinci, İsmail Koç ve Kürşat Şevki Kormaz da üçüncü sırayı aldı. Başpehlivan İsmail Balaban ve diğer dereceye giren pehlivanlara altın kemer, kupa ve madalyaları, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim, Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Soner Hiçdurmaz ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Başkan Köleoğlu, "Kumluca seyircisi heyecanla bu güreşleri bekler. Bizde pehlivan yetiştirmenin ayrı bir önemi vardır bu yüzden Orhan Okulu Güreş Akademi'sinin son hazırlıklarını yapıyoruz. Güreşlerimiz bir gün olmasına rağmen aynı coşku ve heyecanla ilerliyor. Kumluca'nın güreş camiasında ayrı bir yeri var. Sn. Bakanımız Müvlüt Çavuşoğlu da bugün güreşlerimizdeydi yeni bir stadın yapılması gerektiğinin birlikte çalışmalarımızın yapılacağını söyledi. Bugün de gördük ki güreşlerimizin önüne konulan engellere ve bir güne düşürülmesine herkes tepkili. Bir an önce bu yanlışlardan dönülmesi lazım, Federasyon Başkanı İbrahim Türkiş'in bu yaptığının kabul edilemez olduğunu düşünüyorum" dedi.

Güreşlerde yapılan ağalık ihalesini ise iş insanı ve İyi Parti Antalya milletvekili adayı Levent Özdemir bir milyon 77 bin lira vererek kazandı. Kupa töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan başpehlivan İsmail Balaban, kendisinin yıllardır başpehlivanlık yaptığını ve Kumluca güreşlerinde daha önce final yapmasına rağmen ilk defa başpehlivan olduğun için çok mutlu olduğunu söyledi.

Güreş sezonunun yeni başladığını ve sezona iyi hazırlandığını belirten Balaban, "İlk defa Kumluca güreşlerinde başpehlivan oldum, çok mutluyum. Sezon yeni başlıyor, sezona başarıyla başlamak bizi daha motive ediyor. Sezona iyi hazırlandık, inşallah başka başpehlivanlıklar kazanacağız. Umarım Kumluca Güreşleri tekrar üç güne çıkarılarak hak ettiği değeri bulur. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da bu güreş organizasyonunu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in himayelerinde gerçekleştirdiklerini, güreşlere katılan tüm sporculara ve izleyen güreşseverlere teşekkür etti.