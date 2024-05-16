23 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı Akdeniz Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek
Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre, 23 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, Mısır'da düzenlenecek Akdeniz Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek. Şampiyona, 18-19 Mayıs tarihlerinde İskenderiye kentinde gerçekleştirilecek ve 12 ülkeden 151 sporcu yarışacak. Türkiye'yi ise toplamda 33 sporcu temsil edecek.
23 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, Mısır'da düzenlenecek Akdeniz Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre 23 Yaş Altı Akdeniz Şampiyonası, 18-19 Mayıs tarihlerinde İskenderiye kentinde yapılacak.
Şampiyonada 12 ülkeden 151 sporcu yarışacak. Türkiye'yi organizasyonda 16 kadın ve 17 erkek olmak üzere toplam 33 sporcu temsil edecek.