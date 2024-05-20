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23 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı Akdeniz Şampiyonası'nda 9 Altın Madalya Kazandı

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Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre, 23 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı Mısır'da düzenlenen Akdeniz Şampiyonası'nda 9 altın, 11 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Türk sporcuların başarısıyla sonuçlanan organizasyonda toplamda 26 madalya elde edildi.

23 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, Mısır'da düzenlenen Akdeniz Şampiyonası'nda 9'u altın, 26 madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Türk sporcular, İsmailiye kentinde yapılan organizasyonda 9 altın, 11 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti.

Madalya alan milli sporcular şöyle:

Altın: Pınar Akyol, Esra Türkmen, Hayriye Nur Arı, Ömer Faruk Bozdağ, Berra Aygün, Sıla Koloğlu, Muhammet Hanifi Zengin, Emin Berke Murathan, Pelinsu Şahin

Gümüş : Berke Akçam, Şevval Özdoğan, Sıla Koloğlu, Şeyhmus Çapat, Ali Peker, Elif Ilgaz, Hüseyin Mutlu Korkmaz, Mevlüt Aras, Mesut Bülbül, Esma Nur Yılmaz, Diyar Ergüven

Bronz: Atilla Göktuğ Taşdelen, Erdem Tilki, Rahime Yiğit, Eda Nur Tulum, Utku Göler, İbrahim Karateker

Kaynak: AA / Spor

Atletizm Akdeniz Gümüş Mısır Milli Takım Spor Güncel Haberler

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