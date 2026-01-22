Haberler

22 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Güncelleme:
Türkiye 22 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda, Ukrayna ve İspanya ile 1. Grup'ta yer aldı. Şampiyona, 7-12 Temmuz tarihleri arasında Lahey'de gerçekleştirilecek.

İtalya, Sırbistan, Polonya ve Portekiz ise 2. Grup'ta mücadele edecek.

Şampiyona, 7-12 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek.

Gruplarında ilk 2 sırayı elde edecek takımlar, yarı finale yükselecek ve çapraz eşleşecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
500

