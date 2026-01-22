22 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
Türkiye 22 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda, Ukrayna ve İspanya ile 1. Grup'ta yer aldı. Şampiyona, 7-12 Temmuz tarihleri arasında Lahey'de gerçekleştirilecek.
Türkiye 22 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2026 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, CEV 22 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın grup kuraları çekildi.
Ay-yıldızlı ekip, kura çekimi sonucunda Hollanda, Ukrayna ve İspanya ile 1. Grup'ta yer aldı.
İtalya, Sırbistan, Polonya ve Portekiz ise 2. Grup'ta mücadele edecek.
Şampiyona, 7-12 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek.
Gruplarında ilk 2 sırayı elde edecek takımlar, yarı finale yükselecek ve çapraz eşleşecek.