2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda ilk seans sona erdi

Konya Olimpik Velodromu'nda düzenlenen 2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, bugün gerçekleştirilen ilk seans yarışlarıyla başladı. Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) takviminde yer alan ve Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada, ilk seansta eleme ve sıralama yarışları tamamlandı.

Türkiye'nin ilk ve tek olimpik pist bisikleti tesisi olan Konya Olimpik Velodromu, yüksek standartlardaki altyapısı ve pist kalitesiyle Avrupa'nın en iyi sporcularını ağırlarken, ilk seans yarışları sporseverlerin yoğun ilgisiyle takip edildi.

Ramazan Yılmaz, piste çıktı, finale kaldı

Şampiyonanın 1. seansı kapsamında milli sporcumuz Ramazan Yılmaz, eliminasyon disiplininde eleme yarışlarında piste çıktı. Avrupa'nın güçlü isimlerine karşı mücadele eden Ramazan Yılmaz, 7.5 kilometrelik 30 turluk yarışta son avrupa şampiyonu Alman bisikletçi Tim Torn Teutenberg'in ardından serisinde ikinci olarak akşam seansında koşulacak finaller öncesinde önemli bir performans sergiledi.

Şampiyonanın sabah seansında kadınlar ve erkekler kategorilerinde; Eliminasyon, Takım Sprint, Takım Takip branşlarında eleme ve sıralama yarışları gerçekleştirildi.

İlk seansın genel sonuçları

Eliminasyon Disiplini Elemeleri

1. Ayak

1. Bor Ebner (Slovenya)

2. Tobias Aagaard Hansen (Danimarka)

3. Mats Poot (İsviçre)

2. Ayak

1. Tim Torn Teutenberg (Almanya)

2. Ramazan Yılmaz

3. Kiryl Hutsko

Kadınlar takım sprint eleme sonuçları ve birinci tur eşleşmeleri

1. Hollanda (45.832)

2. Almanya (46.276)

3. Büyük Britanya (46.461)

4. Fransa (46.786)

5. Polonya (47.342)

6. Çekya (47.726)

7. İtalya (47.765)

8. Ukrayna (48.474)

Erkekler Takım Sprint

1. Büyük Britanya (42.214)

2. Çekya (42.454)

3. İtalya (42.555)

4. Fransa (42.593)

5. Almanya (43.017)

6. Polonya (43.230)

7. Hollanda (43.512)

8. Belçika (43.550)

Kadınlar Takım Takip

1. Almanya (4: 06.509)

2. İtalya (4: 07.365)

3. Büyük Britanya (4: 07.447)

4. Fransa (4: 13.800)

5. Belçika (4: 14.648)

6. İsviçre (4: 15.003)

7. İrlanda (4: 21.973)

8. Hollanda (4: 25.505)

Erkekler Takım Takip

1. Danimarka (3: 44.405)

2. Büyük Britanya (3: 46.497)

3. İsviçre (3: 46.699)

4. İtalya (3: 47.637)

5. Almanya (3: 49.373)

6. Belçika (3: 49.788)

7. Fransa (3: 50.263)

8. İspanya (3: 53.161)

Akşam seansında final heyecanı

Günün ikinci seansı saat 19.00 itibarıyla başlayacak. Akşam seansında şu etaplar koşulacak:

Kadınlar Takım Sprint - İlk Tur

Erkekler Takım Sprint - İlk Tur

Kadınlar Scratch Yarışı

Erkekler Eliminasyon Yarışı - Final

Kadınlar Takım Sprint - Final

Erkekler Takım Sprint - Final

Saat 19.00 itibarıyla başlayacak akşam seansında Ramazan Yılmaz, erkekler Eliminasyon finalinde yarışırken, kadınlar kategorisinde Reyhan Yakışır Scratch Yarışı'nda Türkiye'yi temsil edecek. Milli sporcuların performansı, ilk günün öne çıkan başlıkları arasında yer alacak. - İSTANBUL