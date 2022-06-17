2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirler belli oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirler belli oldu

AA - Yunus Kaymaz - Spor
 - Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirler belli oldu

Futbolda 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirler duyuruldu.

Futbolda 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirler duyuruldu.

FIFA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nın ev sahipliği için toplam 16 şehir belirlendi.

48 takımın mücadelede edeceği Dünya Kupası, ABD'nin Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle, Meksika'nın Guadalajara, Mexico City ve Monterrey, Kanada'nın ise Toronto ve Vancouver kentlerinde düzenlenecek.

Meksika'nın daha önce 1970 ve 1986, ABD'nin de 1994'te ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda bu heyecana Kanada ilk kez ortak olacak.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Tam Gemi Şok Denemeleri Kanada Sonora Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title