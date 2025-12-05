2026 Dünya Kupası gruplarında Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oldu

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasının kura çekimi yapıldı. Millilerin muhtemel rakipleri D Grubu'nda; ABD, Paraguay ve Avustralya oldu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 11 Haziran 2026 - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında organize edilecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nın kura çekimi yapıldı.

ABD'nin başkenti Washington D.C.'deki John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi töreninde Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay temsil etti.

Törende Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum ve Kanada Başbakanı Mark Carney de turnuvaya ev sahipliği yapacak olan ülkelerin devlet başkanları olarak yer aldı. İtalyan tenor Andrea Bocelli'nin canlı performansı ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun açılış konuşmasıyla başlayan törende kura çekimi ise İngiliz futbol efsanesi Rio Ferdinand, ABD'li NBA efsanesi Shaquille O'Neal, ABD'li NFL efsanesi Tom Brady, Kanadalı NHL efsanesi Wayne Gretzky ve ABD'li MLB yıldızı Aaron Judge tarafından gerçekleştirildi. Öte yandan, törende FIFA Barış Ödülü'ne layık görülen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a ödülünü FIFA Başkanı Gianni Infantino takdim etti.

Play-off turunda mücadele edecek olması nedeniyle FIFA sıralamasındaki yerine bakılmaksızın kura çekimine otomatik olarak 4. torbadan dahil olan A Milli Takım, turu geçmesi halinde 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek.

Kura çekimiyle belirlenen 2026 FIFA Dünya Kupası grupları şöyle şekillendi:

A Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Avrupa Elemeleri Play-Off Turu D Yolu

B Grubu: Kanada, Avrupa Elemeleri Play-Off Turu A Yolu, Katar, İsviçre,

C Grubu: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya

D Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, Avrupa Elemeleri Play-Off Turu C Yolu

E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador

F Grubu: Hollanda, Japonya, Avrupa Elemeleri Play-Off Turu B Yolu, Tunus

G Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda

H Grubu: İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay

I Grubu: Fransa, Senegal, Kıtalararası Play-Off Turu 2. Yol, Norveç

J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün

K Grubu: Portekiz, Kıtalararası Play-Off Turu 1. Yol, Özbekistan, Kolombiya

L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu C Yolu'nun yarı finalinde Romanya ile 26 Mart 2026 Perşembe günü sahasında karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılarımız, rakibini mağlup ettiği takdirde finalde Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart 2026 Salı günü deplasmanda karşı karşıya gelecek. Final maçının galibi, Avrupa kıtasından 2026 FIFA Dünya Kupası'na gidecek son 4 takımdan biri olmaya hak kazanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda dörderli 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak. Turnuvanın açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83.000 kişilik Azteca Stadı'nda Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı ise 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82.500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.