Haberler

2026 Dünya Kupası gruplarında Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oldu

2026 Dünya Kupası gruplarında Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasının kura çekimi yapıldı. A Milli Takım, D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasının kura çekimi yapıldı. Millilerin muhtemel rakipleri D Grubu'nda; ABD, Paraguay ve Avustralya oldu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 11 Haziran 2026 - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında organize edilecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nın kura çekimi yapıldı.

ABD'nin başkenti Washington D.C.'deki John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi töreninde Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay temsil etti.

Törende Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum ve Kanada Başbakanı Mark Carney de turnuvaya ev sahipliği yapacak olan ülkelerin devlet başkanları olarak yer aldı. İtalyan tenor Andrea Bocelli'nin canlı performansı ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun açılış konuşmasıyla başlayan törende kura çekimi ise İngiliz futbol efsanesi Rio Ferdinand, ABD'li NBA efsanesi Shaquille O'Neal, ABD'li NFL efsanesi Tom Brady, Kanadalı NHL efsanesi Wayne Gretzky ve ABD'li MLB yıldızı Aaron Judge tarafından gerçekleştirildi. Öte yandan, törende FIFA Barış Ödülü'ne layık görülen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a ödülünü FIFA Başkanı Gianni Infantino takdim etti.

Play-off turunda mücadele edecek olması nedeniyle FIFA sıralamasındaki yerine bakılmaksızın kura çekimine otomatik olarak 4. torbadan dahil olan A Milli Takım, turu geçmesi halinde 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek.

Kura çekimiyle belirlenen 2026 FIFA Dünya Kupası grupları şöyle şekillendi:

A Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Avrupa Elemeleri Play-Off Turu D Yolu

B Grubu: Kanada, Avrupa Elemeleri Play-Off Turu A Yolu, Katar, İsviçre,

C Grubu: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya

D Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, Avrupa Elemeleri Play-Off Turu C Yolu

E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador

F Grubu: Hollanda, Japonya, Avrupa Elemeleri Play-Off Turu B Yolu, Tunus

G Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda

H Grubu: İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay

I Grubu: Fransa, Senegal, Kıtalararası Play-Off Turu 2. Yol, Norveç

J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün

K Grubu: Portekiz, Kıtalararası Play-Off Turu 1. Yol, Özbekistan, Kolombiya

L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu C Yolu'nun yarı finalinde Romanya ile 26 Mart 2026 Perşembe günü sahasında karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılarımız, rakibini mağlup ettiği takdirde finalde Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart 2026 Salı günü deplasmanda karşı karşıya gelecek. Final maçının galibi, Avrupa kıtasından 2026 FIFA Dünya Kupası'na gidecek son 4 takımdan biri olmaya hak kazanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda dörderli 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak. Turnuvanın açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83.000 kişilik Azteca Stadı'nda Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı ise 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82.500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.