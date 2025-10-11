Haberler

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. Hafta Maç Sonuçları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A, B, D ve J gruplarında 8 maç yapıldı. Almanya, Lüksemburg'u 4-0 mağlup etti. Fransa, Azerbaycan'ı 3-0 yendi. Diğer maç sonuçları da belirlendi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta 8 maçla devam etti.

Elemelerde A, B, D ve J gruplarında 8 maç oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Almanya- Lüksemburg : 4-0

Kuzey İrlanda-Slovakya: 2-0

B Grubu

İsveç-İsviçre: 0-2

Kosova-Slovenya: 0-0

D Grubu

Fransa- Azerbaycan : 3-0

İzlanda-Ukrayna: 3-5

J Grubu

Kazakistan-Lihtenştayn: 4-0

Belçika-Kuzey Makedonya: 0-0

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
Donald Trump: Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağız

Trump'ın bu kararı tüm dünyayı etkileyecek! Çin'e dev yaptırım
İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşmada Türkiye'ye kritik görev

İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşma metninin detayları ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne altın ne de gümüş! Bu yıl yatırımcısına yüzde 74 kazandırdı

Ne altın ne de gümüş! Bu yıl yatırımcısına yüzde 74 kazandırdı
İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşmada Türkiye'ye kritik görev

İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşma metninin detayları ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.