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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı yarın 3 maçla devam edecek

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda G, H ve I Grubu'nda yarın Suudi Arabistan-Uruguay, İran-Yeni Zelanda ve Fransa-Senegal maçları oynanacak.

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı G, H ve I Grubu'nda yarın oynanacak 3 maçla sürecek.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, H Grubu'nda Suudi Arabistan ile Uruguay, Miami Stadı'nda TSİ 01.00'de karşılaşacak.

G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda, Los Angeles Stadı'nda TSİ 04.00'de oynayacak.

I Grubu'nda Fransa ile Senegal, New York New Jersey Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Fatih Erel
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