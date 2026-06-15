2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı yarın 3 maçla devam edecek
2026 FIFA Dünya Kupası'nda G, H ve I Grubu'nda yarın Suudi Arabistan-Uruguay, İran-Yeni Zelanda ve Fransa-Senegal maçları oynanacak.
NEW 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı G, H ve I Grubu'nda yarın oynanacak 3 maçla sürecek.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, H Grubu'nda Suudi Arabistan ile Uruguay, Miami Stadı'nda TSİ 01.00'de karşılaşacak.
G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda, Los Angeles Stadı'nda TSİ 04.00'de oynayacak.
I Grubu'nda Fransa ile Senegal, New York New Jersey Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Fatih Erel