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2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu tamamlandı; ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika elendi. Çeyrek finalde Fransa-Fas, İspanya-Belçika, Norveç-İngiltere ve Arjantin-İsviçre eşleşmeleri yer alıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu müsabakaları tamamlandı. Ev sahibi ülkeler ABD, Kanada ve Meksika bu turda turnuvaya veda etti. Kanada, Fas'a 3-0 yenilirken, ABD de Belçika'ya 4-1 kaybetti, Meksika ise İngiltere'ye 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Çeyrek finalde Avrupa'dan 6, Güney Amerika ve Afrika kıtasından da 1'er ülke mücadele edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas yarın TSİ 23.00'te Boston Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Fransa - Fas

İspanya - Belçika

Norveç - İngiltere

Arjantin - İsviçre - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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