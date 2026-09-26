2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 10 madalya kazanan milli boksörler yurda döndü

Bulgaristan'da gerçekleştirilen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 10 madalya kazanan milli boksörler, İstanbul'a geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen sporcular, çiçeklerle karşılandı.

İlk kez hem kadınlar hem de erkeklerde düzenlenen şampiyonada Türkiye, 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazanarak bu kategoride tarihinin en başarılı şampiyonasını geçirdi. Milliler, kadınlar ve erkeklerde genel sıralamada Rusya'nın ardından Avrupa ikincisi oldu.

Altın madalya kazanan boksörlerden Busenaz Sürmeneli, "Mutluyuz, gururluyuz. Ülkemize sağ salim geldik. Elimizden geleni yaptık. Turnuva bizim için güzel geçti. Takım halinde Avrupa şampiyonuyuz, bunu gururla söyleyebilirim. Çok iyi performanslar sergiledik. Bu da 2028'in göstergesi olsun. Her şey güzel gidiyor. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Siz de bize inancınızı kaybetmeyin ve yola devam edelim. Ekibime çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim takımdan kim alırsa alsın aynı mutluluğu yaşayacaktık. Yeni şeyler denedik, oldu. İkinci raunt bittiğinde hocaya dönüp 'Evet hocam olduk' dedim. Bu takım güzel şeyler başaracak. Bazı talihsizlikler, eksiklerimiz olsa da güzel şeylere imza atıyoruz. Bizi izlemeye devam edin. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda da, Avrupa Oyunları'nda da güzel sonuçlar elde edip ülkemizde daha kalabalık bir şekilde bizi karşılamanızı bekliyoruz." dedi.

Busenaz, son zamanlarda yaşadığı yenilgilerden dolayı zorlandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Psikolojik olarak iyi değildim. Kendime inancımı kaybediyordum ve kaptan Busenaz Çakıroğlu, takım arkadaşlarım, hocalarım, federasyon başkanımın bana güveniyle beraber kendimi toparlama, kendime inanma sürecine girdim. Herkes pes edebilir ama ben hiçbir zaman pes etmedim. Dünya Şampiyonası'nda Liverpool'da yenildiğimde de paylaştığım bir söz vardı: 'Pes etmeyen birini asla yenemezsiniz' diye. Halen söylüyorum; pes etmeyen birini asla yenemezsiniz. Pes etmeyeceğiz, bizim takımdan kimse pes etmez. Yani kimse bırakmaz. O yüzden elimizden ne geliyorsa ülke için, bu bayrak için, bu vatan için, şehitlerimiz için, Türk kadını için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Havvanur Kethüda, altın madalyayla ülkeye döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, "İstiklal Marşı'mızı okuttum. Her uluslararası turnuvaya gittiğimde altın madalya için savaşıyorum. Hep altın madalyayla döndüm. Bundan sonraki hedefim de aynı şekilde altın madalyayla dönmek. Bizi destekleyen takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, hocalarıma, federasyon başkanımıza çok teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Altın madalyayla ülkeye dönen bir diğer sporcu Hatice Akbaş, hedeflerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Biraz dinlenip keyfini çıkaracağız. Ondan sonra yine hazırlıklara devam edeceğiz. Hedefimiz olimpiyatlar. Los Angeles'ta da yine aynı performansı göstermek istiyoruz. Takım halinde de kürsüdeyiz. Çok gururluyuz. Fenerbahçe Kulübü olarak çok büyük bir başarı yaptık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Yıllardır birlikte çalışıyoruz, halen de çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz Paris'te yarım kalan hikayeyi tamamlamak. İnşallah Los Angeles'ta altını alarak tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Emrah Yaşar: "Gerçekten işin en kolay kısmı dövüşmek"

Erkekler 90 kiloda İspanyol Enmanuel Reyes Pla'yı 5-0 yenerek Avrupa şampiyonu olan Emrah Yaşar, büyükler kategorisindeki ilk şampiyonasında altın madalya kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

"Büyük bir gurur. Kelimelerle anlatılacak gibi değil. Çok mutluyum, çok gururluyum." diyen milli sporcu, şunları kaydetti:

"Büyüklerde ilk Avrupa şampiyonamdı. Burada şampiyonluk nasip oldu. Takım halinde ikinci olduk. Erkeklerde 2 bronz, 1 altın, üç madalya aldık. Bu altın nasip oldu. Çok güzel bir duygu. Ocak ayından beri yaklaşık bir yıldır çalışıyoruz. Güzel antrenmanlar yaptık, güzel emekler verdik. Çok şükür karşılığını aldık, şampiyon olduk. Bu yılın son turnuvasıydı. Güzel kapattık. 2027'de Dünya Şampiyonası var. Orada da şampiyonluk istiyoruz."

Zorlu bir süreç içinde hazırlandıklarını anlatan Emrah Yaşar, "Ortalama 9 dakikada dövüşüyorsun, 3 raunttan, 3'er dakika. 9 dakika dövüşüyorsun, bu işin kolay kısmı. Ama bunun arkasında dediğim gibi ocak ayından beri yaklaşık bir yıldır çalışıyoruz. Antrenmanlarda kan dökülüyor, ter dökülüyor, gözyaşı dökülüyor. Günlerce aç kalıyorsun, kilo veriyorsun, acı çekiyorsun. Ailenden uzaksın, sürekli kamptayız. Gerçekten de dövüşmek işin en kolay kısmı." değerlendirmesinde bulundu.

Büşra Işıldar: "Takımımız çok iyi, her şey çok iyi"

Kadınlar 75 kiloda Avrupa ikincisi olan Büşra Işıldar, milli takımın çok iyi mücadele ettiğini vurguladı.

Gümüş madalya kazanan Büşra, şöyle konuştu:

"En son Liverpool'da Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya almıştım. Aynı rakiple tekrar finalde karşılaştım. Bu süreç için çok çalıştık. Yurt içi ve yurt dışı kampları, en büyük hedefimiz tabii ki Los Angeles'ta altın madalya almak ve önümüzde hemen bir Dünya Şampiyonası var. Onun için çok çalışıyoruz. Biz 9 dakika için aylarca, yıllarca belki emek veriyoruz. İnşallah bunun sonu güzel olsun. Takımımız çok iyi, her şey çok iyi. Biz altın madalya için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

Gümüş kardeşler: "Üçüncülük bize yetmez"

Şampiyonada mücadele eden Samet ve Semih Gümüş kardeşler ise üçüncülükle yetinmek istemediklerini belirtti.

Organizasyonda 50 kiloda bronz madalya kazanan milli boksör Samet Gümüş, "Bizim kardeşimle beraber ilk Avrupa şampiyonamız. İkimiz de güzel bir başarıya imza attık ama bu bizim için bir başlangıç. Üçüncülük bize yetmez. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.

55 kiloda bronz madalya elde eden Semih Gümüş de "Çok mutluyum. Çok yoğun bir süreçten geçtik. Kamplarda zor, yoğun bir süreç geçirdik. Ağabeyimle beraberdik. Güzel kamp geçirdik, güzel hazırlandık. Burada da üçüncü olduk. Öncelikle kendim ve ağabeyim adına çok mutluyum. Birlikte başardık. Bu ilk Avrupa şampiyonamız, üçüncü tamamladık. Zorlu bir turnuvaydı, güzel mücadeleler verdik. Bundan sonra Dünya Şampiyonası var, çok maç var. Tek hedefimiz takım halinde şampiyon olmak." diye konuştu.

Gizem Özer: "Çok iyi hazırlanmıştık ve takım halinde şampiyon olduk"

Şampiyonada bronz madalya kazanan milli sporcu Gizem Özer ise şu ifadeleri kullandı:

"22 yaş altında Avrupa ikincisi ve üçüncüsü olmuştum. Bu benim büyükler kategorisindeki ilk Avrupa madalyam. O yüzden çok mutluyum, çok gururluyum. Zaten bundan öncesinde çok iyi çalışmıştık, çok iyi hazırlanmıştık ve takım halinde şampiyon olduk. Çok şükür, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

Nurselen Yalgettekin: "İnşallah sonu altın olacak"

Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 48 kiloda bronz madalya elde eden Nurselen Yalgettekin de şu değerlendirmede bulundu:

"Sesim için özür dilerim. Buse ablalarıma bağırmaktan sesim kısıldı. Bu Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ilk turnuvamdı. Bronzla başladım. İnşallah Hamza bakanımızın dediği gibi de sonu inşallah altın olacak. Sonraki yine olmasın, olmasın ama eninde sonunda altın alacağız. Çalışmaya devam edeceğiz. Seneye Dünya Şampiyonası var. Oradan da 1 yıldır kasım ayından beri çalışıyoruz. Hocalarıma, arkadaşlarıma, federasyon başkanımıza, bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."

Bronz madalya kazanan Esra Yıldız Kahraman ise maçını kıl payı kazandığını anlatarak, "Benim maçım 3-2, kıl payı gitti. Bizim hedefimiz olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. İnşallah mutlu bir şekilde her turnuvadan ülkemize dönmek nasip olur. Kendi adıma çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA