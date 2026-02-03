Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Çağrı İlk, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çağrı İlk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çağrı İlk, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" özel kategorisinde Ali Jadallah'ın " Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" isimli fotoğrafını oylayan İlk, yaşananlardan üzüntü duyduğunu dile getirdi.

"Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" isimli fotoğrafın kendisini çok etkilediğini aktaran İlk, şunları kaydetti:

"Gazze'deki yaşananların izahı yok. Yarınlar için çok endişeliyiz. Umarım bu sene savaşlar biter ve artık insanlar daha sorumlu hareket etmeye devam eder."

"Portre" özel kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" isimli karesini seçen Çağrı İlk, "Haber" kategorisinde ise Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de!" isimli fotoğrafını oyladı.

"Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" fotoğrafını tercih eden Çağrı İlk, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" adlı karesine oyunu verdi.

İlk, "Günlük Hayat" kategorisinde de Sidar Can Eren'in çektiği "Süt kuzusu" başlıklı kareyi oyladı.

Fotoğrafların çok etkileyici olduğunu vurgulayan Çağrı İlk, "Duygu ön planda. Anadolu Ajansı çok güzel işler yapıyor. Sadece ülkemizde değil dünyaya da doğru bilgiyi aktarıyor. Tüm çalışma arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Fotoğraflar da genel olarak çok duygusal. Herkesin eline ve emeğine sağlık." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.