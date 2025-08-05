2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Yıldızlar Sahne Alacak

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Yıldızlar Sahne Alacak
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2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası, 27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında Finlandiya, Polonya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Letonya'da gerçekleştirilecek. Turnuvada Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic ve Nikola Jokic gibi NBA yıldızları sahne alırken, Türkiye'den Alperen Şengün ve Adem Bona da milli takım kadrosunda yer alacak.

Finlandiya, Polonya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Letonya'da 27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) kadrolarında Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) oyuncularını barındıran birbirinden yetenekli milli takımlara ev sahipliği yapacak.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic ve Nikola Jokic gibi yıldızlar, ülkeleri adına parkeye çıkmaya hazırlanırken Türkiye'den ise NBA'de forma giyen Alperen Şengün ve Adem Bona turnuvada yer alacak.

Ülkelerinin geniş kadrolarına davet edilen ve bu yaz milli formayı giymesi beklenen NBA oyuncuları şu şekilde:

Türkiye

Adem Bona (Philadelphia 76ers)

Alperen Şengün (Houston Rockets)

Bosna-Hersek

Jusuf Nurkic (Utah Jazz)

Çekya

Vit Krejci (Atlanta Hawks)

Finlandiya

Lauri Markkanen (Utah Jazz)

Fransa

Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Moussa Diabate (Charlotte Hornets)

Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Alex Sarr (Washington Wizards)

Guerschon Yabusele (New York Knicks)

Gürcistan

Goga Bitadze (Orlando Magic)

Sandro Mamukelashvili (Toronto Raptors)

Almanya

Tristan da Silva (Orlando Magic)

Dennis Schroder (Sacramento Kings)

Franz Wagner (Orlando Magic)

Yunanistan

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

İsrail

Deni Avdija (Portland Trail Blazers)

İtalya

Simone Fontecchio (Miami Heat)

Letonya

Kristaps Porzingis (Atlanta Hawks)

Litvanya

Jonas Valanciunas (Denver Nuggets)

Karadağ

Nikola Vucevic (Chicago Bulls)

Polonya

Jeremy Sochan (San Antonio Spurs)

Portekiz

Neemias Queta (Boston Celtics)

Sırbistan

Bogdan Bogdanovic (Los Angeles Clippers)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Nikola Jovic (Miami Heat)

Nikola Topic (Oklahoma City Thunder)

Tristan Vukcevic (Washington Wizards)

Slovenya

Luka Doncic (Los Angeles Lakers)

İspanya

Santi Aldama (Memphis Grizzlies)

Eli John Ndiaye (Atlanta Hawks)

İsveç

Pelle Larsson (Miami Heat) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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