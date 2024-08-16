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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda başarılı olan sporcular Balıkesir'de karşılandı

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Türkiye'yi temsil eden bazı sporcular için Balıkesir'de karşılama töreni düzenlendi. Olimpiyat Oyunları'nda boksta bronz madalya kazanan Esra Yıldız Kahraman ve milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın ile milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Balıkesir Valiliği önünde karşılandı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sporcuları valilik binasında ağırlayarak, çiçek ve hediye takdim etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da sporcuları makamında ziyaret ederek ödüllerini verdi.

Türkiye'yi, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden bazı sporcular için Balıkesir'de karşılama töreni düzenlendi.

Olimpiyat Oyunları'nda boksta bronz madalya kazanan Esra Yıldız Kahraman ve milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın ile milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Balıkesir Valiliği önünde Vali Yardımcısı Ali Edip Budan ve sporcular tarafından karşılandı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olimpiyat sporcularını valilik binasındaki Kuva-yi Milliye Salonu'nda ağırlayarak, çiçek ve hediye takdim etti.

Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, sporcuların olimpiyatlarda elde ettikleri başarılarla gurur duyduklarını ifade etti.

Gelecek dönemde onları daha iyi yerlerde göreceklerine inandıklarını belirten Ustaoğlu, "Zaten olimpiyatlara katılmak başlı başına bir gurur. Sizler bize bu gururu yaşattınız, ben tekrar sizleri, buraya gelmenizde emeği olan ailenizi ve antrenörlerinizi tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı makamında ziyaret eden sporculara çiçek ve ödül takdim edildi.

Başarılı olimpiyat sporcularının gençlere rol model olduğunu aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Büyük mutluluklar yaşadık. Hakikaten göğsümüz kabardı, duygulandı. Bu kardeşlerimiz Balıkesir'e örnek oldular. Özellikle genç sporcularımız için 'Bunu da yapabilirim' diyebilecek noktaya getirdikleri için minnettarız. Balıkesir Büyük coğrafyasıyla tam bir sporcu yeri. Biz spora olan desteğimizi artıracağız. Sporla büyüyen bir gençlik kendisine, ailesine, memleketine büyük gururlar yaşatabiliyor. Örnek sporcularla yan yana olmaktan gurur duyuyorum. Başkanlığım sürecinde amacım sporun tüm dallarını desteklemek olacak. Hele böyle rol model olimpiyat sporcularımızı ön plana koyarak adımları birlikte büyüteceğimize inanıyorum."

Kaynak: AA / Spor

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